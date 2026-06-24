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Monserrato
25 giugno 2026 alle 00:14

Paura in piazza, un grosso ramo  crolla sulle auto  

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Un forte rumore che ha fatto affacciare i residenti alle finestre, poi la sorpresa: tre auto ricoperte da un albero. Grande spavento ieri mattina in piazza Giuliano, dove intorno alle 11:45 il ramo di uno dei grossi carrubi presenti nella piazza si è spezzato (pur in assenza di vento) ed è caduto sopra tre veicoli parcheggiati.

Le vetture hanno riportato ammaccamenti, ma nessuna è stata gravemente danneggiata. Per fortuna, in quel momento nessuno era presente nelle auto, per cui non si è registrato alcun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, poi allontanatisi per un’altra emergenza, e gli agenti della polizia locale. Sono stati questi ultimi, insieme agli addetti della cooperativa che gestisce il verde pubblico, a provvedere alla rimozione del ramo. Dalle prime verifiche effettuate dal Comune sembra che la pianta non fosse malata. «Non c’è stato alcun segnale che potesse far ipotizzare ciò che è successo», spiega l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma.

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