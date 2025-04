Paura in cimitero, anziana cade in una tomba vuota 

Camminava nel vialetto del cimitero, tra le tombe di marmo bianco, per portare dei fiori ad un caro estinto, quando improvvisamente il pavimento si è aperto sotto i suoi piedi, facendola precipitare nel vuoto. Brutta avventura ieri mattina per una 74enne finita in una fossa per sepoltura vuota, profonda oltre due metri. La lastra di cemento, per cause ancora non accertate, si è spostata e la malcapitata è sparita dentro la buca. Nella caduta si è procurata lesioni guaribili in 20 giorni.

Sul posto è intervenuto il medico del 118 con una ambulanza. Ha provveduto a tranquillizzare la donna, comprensibilmente spaventata, che è stata adagiata su una barella. Dopodiché, per il recupero, sono dovuti entrare in azione i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli.

La notizia ha fatto subito il giro della città suscitando sorpresa e indignazione. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha subito telefonato alla signora per sincerarsi delle condizioni di salute. «Sono cose che assolutamente non devono accadere», ha commentato, assicurando che nei prossimi giorni saranno sostituite tutte le lastre in cemento di copertura degli spazi ipogei.

Intanto il presidente della commissione cimiteriale, Christian Mulas, ha fissato un sopralluogo urgente per domani mattina mentre il dirigente del settore Manutenzioni ha interdetto un'area del cimitero.

