Paura in campo in Olanda 

Momenti di paura ieri ad Amsterdam nella match della quinta giornata di Nations League tra Olanda e Ungheria: la gara è stata interrotta al 7’ per consentire un soccorso medico d’urgenza sulla panchina ungherese ed è stato tirato su un telone bianco per coprire l’intervento. I medici hanno lavorato per una decina di minuti, poi hanno portato via d’urgenza Adam Szalai, assistente di Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, tra gli applausi del pubblico e dei giocatori. Dopo un consulto tra i calciatori, il gioco è ripreso. La partità è terminata 4-0 per gli Oranje.

Gergo Szabó, capo ufficio stampa della Nazionale magiara, ha riferito al canale M4 Sport che Szalai era cosciente. È stato trasportato in ambulanza in un ospedale di Amsterdam per essere sottoposto a esami. Ex giocatore che ha concluso la carriera nel 2023, dopo aver trascorso gran parte della sua attività in Germania, in cinque club diversi, Szalai (86 presenze, 26 gol) ha concluso la sua carriera a Basilea, in Svizzera.

Nell’altro match del gruppo 3 della Lega A la Germania ha rifilato un sonoro 7-0 alla Bosnia.

