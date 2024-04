Paura di lupi solitari Allerta massima da Roma a Venezia  

Roma. In assenza di segnalazioni sulla programmazione di attentati contro obiettivi italiani, è l’azione di un lupo solitario il rischio principale emerso ieri al tavolo del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, all’indomani dell’attacco dell’Iran a Israele. Per questo, oltre ai tradizionali obiettivi sensibili - siti israeliani, sedi diplomatiche, Vaticano, monumenti, aeroporti, stazioni - c’è la massima attenzione anche agli eventi che richiamano folle: concerti, manifestazioni, ma anche quelli sportivi. Occhio, poi, alle possibili infiltrazioni di soggetti pericolosi nei flussi migratori irregolari, in particolare lungo la rotta balcanica, dove sono attivi gruppi jihadisti.

La tensione in Medio Oriente sempre più elevata impone un continuo aggiornamento delle misure di prevenzione e contrasto, già innalzate ai massimi livelli dopo il 7 ottobre. Piantedosi ha così convocato al Viminale i vertici dell’intelligence e delle forze di polizia per fare il punto sullo stato della minaccia. L’indicazione del ministro è stata quella di coordinarsi per rafforzare tutte le attività di prevenzione. Il monitoraggio continua a essere focalizzato sugli ambienti a rischio: circoli islamisti, carceri, foreign fighter rientrati. Espulsioni e arresti si sono susseguiti con frequenza negli ultimi mesi. Una settimana fa è stato bloccato a Fiumicino un 32enne tagiko che, sulla base di una “red notice” diramata dall’Interpol, è considerato un «membro attivo dell’Isis». Ma più delle cellule organizzate a preoccupare sono i singoli che possono attivarsi autonomamente, fomentati dalla martellante propaganda on line che ha ripreso vigore in funzione anti-Israele ed anti-Occidente. Naturalmente presidi al top sugli obiettivi ebraici della Capitale. A Milano sono stati rafforzati i controlli per il Salone del mobile e la Design week, che attireranno migliaia di visitatori. A Venezia vigilanza sulla Biennale e in piazza San Marco.

