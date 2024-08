Paura dell’escalation: Biden invia altre navi 

Washington. Gli Stati Uniti temono l’escalation in Medio Oriente e rafforzano la loro presenza navale vicino a Israele, per scoraggiare attacchi da parte dell’Iran e posizionarsi al meglio se la minaccia di Teheran dovesse materializzarsi. In questi giorni in vacanza in California, Joe Biden ha lavorato con il suo staff di sicurezza nazionale e «sotto la sua direzione, alti funzionari americani sono in costante contatto con le loro controparti israeliane», ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Sean Savett. «Ci stiamo avvicinando verso la terza guerra mondiale» a causa di «Sleepy Joe che sta dormendo su una spiaggia della California e la Kamala in tour» con il suo vice, ha tuonato Donald Trump, cercando di far leva sulla spaccatura all'interno del partito democratico su Gaza.

