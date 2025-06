Paura dei dazi, tassi di default in rialzo 

Le imprese italiane fanno i conti con lo scenario di incertezza internazionale causato dalle tensioni geopolitiche e dai dazi imposti da Donald Trump. Se da un lato il livello del credito erogato alle aziende resta costante, dall'altro cresce la rischiosità, con un aumento del tasso di default medio che ha raggiunto a dicembre 2024 il 2,53%, con la stima di un peggioramento sia quest'anno che nel 2026.

Il campione

A scattare la fotografia sul credito e relativi rischi è l'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio sulle imprese, realizzato da Crif sulla base di un campione di oltre 2,5 milioni di aziende proveniente dal sistema di informazioni creditizie Eurisc. Il secondo semestre del 2024 è stato «caratterizzato dal protrarsi di uno scenario di instabilità a livello globale che si è ripercosso sulle imprese italiane», afferma Luca D'Amico, ceo di Crif Ratings.

I numeri

Il primo dato è che nel 2024, caratterizzato da una progressiva riduzione dei tassi d'interesse, l'andamento del credito erogato alle imprese è stato sostanzialmente stabile rispetto al 2023, «con un -0,6% in termini di numero di finanziamenti erogati e +0,9% di importi erogati». Entrando nel dettaglio delle diverse tipologie di finanziamento, crescono in maniera più rilevante gli importi dei mutui chirografari e i prestiti erogati alle imprese (+4,9%).

Il margine

Quanto alla rischiosità, a fine 2024 si osserva «l'intensificarsi del rialzo dei tassi di default che, pur mantenendosi su livelli inferiori al dato pre-pandemico, a dicembre 2024 è stato in media del 2,53%, in crescita dello 0,22% rispetto a giugno 2023, con le ditte individuali al 2,63%, le società di persone all'1,75% e quelle di capitali al 2,74%. Per quanto riguarda le società di capitali, la rischiosità delle imprese italiane è attesa in ulteriore crescita con tassi di default previsti nell'ordine del 3,4% nel 2025, cui seguirà un ulteriore rialzo fino a raggiungere il 3,9% a fine 2026, comunque lievemente inferiore al livello pre pandemico (4%). Non è da escludere, secondo l'analisi Crif, che si raggiunga uno scenario avverso con un tasso di default prossimo al 4,6% nel 2026. I settori più colpiti sarebbero quelli che già ad oggi presentano difficoltà: automotive, commercio, tessile, alimentare.

