Paura alle porte della città: a fuoco una vettura, tutti illesi 

Momenti di paura ieri pomeriggio alle porte di Nuoro, sotto il sole cocente. Un’auto in transito ha preso fuco all’improvviso. Per fortuna nessuno ha riportato conseguenze. Tutto è successo intorno alle 16.30, quando la vettura procedeva verso il centro abitato in arrivo dalla 131 dcn. In prossimità dello svincolo della 389 ha preso fuoco.

Immediate le richieste di aiuto giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco che hanno subito inviato una squadra sul posto. Hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza il sito. Per fortuna tutte illesi le persone coinvolte. Sabato e domenica analoghi episodi sulla 131 dcn a Posada.

