Paura al cimitero: un grande pino cade sulla cappella funebre 

Allarme pini nel cimitero di Carbonia: uno dei maestosi alberi, forse a causa del maestrale dei giorni scorsi, si è adagiato sulla cappella di una tomba di famiglia. A sorreggerlo sono solo le strutture del manufatto. Ma ormai è chiaro che entro breve tempo il pino, le cui radici non riescono più a sostenerne il peso, finirà per crollare del tutto. L’allarme è stato dato ieri quando i proprietari della cappella funebre, la famiglia Paoni, si sono accorti che la pianta si era in pratica posata su una scultura a forma di angelo che sta sul tetto: «Sono anni che segnaliamo formalmente questo pericolo – accusa Antonio Paoni – e questi sono i risultati: per fortuna l’albero si è adagiato, altrimenti in orario di visite sarebbe potuta accadere una tragedia». Sono stati allertati i vigili del fuoco (la zona è stata chiusa al transito), i vigili urbani e i tecnici della municipalizzata Somica che gestisce le aree cimiteriali una delle quali, il viale centrale, è completamente smantellato dalle radici dei pini che hanno divelto la pavimentazione. «Ma il problema – fa notare un’altra cittadina, Sheila Strina – riguarda anche i grossi rami che ormai pendono verso le tombe creando un’altra situazione di pericolo perché talora si staccano, come già successo». ( a. s. )

