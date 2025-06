Paura a Viterbo,  maxi-rogo  all’Università  

Un'alta colonna di fumo ha oscurato il cielo mentre le fiamme avvolgevano il tetto della facoltà di Agronomia dell'Università della Tuscia. Momenti di terrore ier a Viterbo, con studenti e insegnanti in fuga dalla struttura colpita dalle fiamme che, per fortuna, non hanno fatto alcuna vittima.

Anche l'unica persona data per dispersa, l'operaio che al momento del rogo era al lavoro sul tetto, in realtà era riuscita a mettersi in salvo e a dare l'allarme. A fine giornata si contano alcuni intossicati e tanta paura, mentre la Procura ha aperto un'inchiesta per chiarire cosa sia accaduto questa mattina.

La causa, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe da far risalire proprio ai lavori di coibentazione in corso sul tetto dell'Ateneo. Solidarietà è arrivata anche da parte del governo, con la ministra Anna Maria Bernini che ha assicurato il proprio sostegno all'università che ora deve fare i conti con i pesanti danni soprattutto alle strutture di ricerca.

