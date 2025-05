Paura a Latte Dolce, bomba carta in una scatola telefonica 

“Sembrava che fosse scoppiata una bomba”. “Ha fatto un boato pazzesco, pareva dinamite”. Tra i residenti di via Bottego e via Da Verrazzano, nel quartiere di Latte Dolce, la sensazione è stata unanime, ieri mattina intorno alle 6. Un botto potente che ha fatto sobbalzare tutti, avvertito pure a grande distanza, e che proveniva da una scatola a derivazione elettrica presente su uno dei palazzi della prima strada citata, a circa tre metri dal suolo. La deflagrazione ha provocato la rottura dei vetri della finestra dell’appartamento soprastante la scatola, sbriciolatisi in gran parte all’interno di una delle stanze. Ma le conseguenze dell’episodio non sono finite qui perché una delle autovetture parcheggiate sotto l’immobile, una lancia ypsilon, ha riportato dei danni sulla fiancata sinistra con un parziale distacco della carrozzeria. Appena avvenuta l’esplosione gli abitanti hanno allertato i soccorsi subito arrivati sul posto con i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato. La paura è stata tanta tra i residenti convinti che fosse avvenuto qualcosa di grave e un po’ increduli che un simile fragore provenisse da un oggetto così piccolo. Da questa scatola quindi, legata sembrerebbe a un operatore telefonico, e andata del tutto distrutta. Secondo i primi accertamenti compiuti dai vigili del fuoco l’origine dolosa non sarebbe da escludersi . E una delle ipotesi possibili di quanto accaduto sarebbe da addebitare a una bomba carta posizionata sullo strumento. La risposta definitiva è ora affidata alle indagini dei pompieri e dei poliziotti della questura. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA