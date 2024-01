Paura a Kiev: Michel si candida, l’interim può andare a Orban 

Kiev. Charles Michel annuncia di volersi candidare alle europee di giugno col Movimento Riformatore del Belgio e questo preoccupa Kiev, che non trova grandi risultati sul terreno e guarda con apprensione ai tentennamenti dei partner sugli aiuti militari. Un’elezione a eurodeputato dell’attuale presidente del Consiglio europeo aprirebbe alla possibilità di un interim al primo ministro ungherese Viktor Orbán, il cui Paese assumerà la presidenza di turno del Consiglio a luglio. Una ipotesi che non piace a Kiev, di fronte alle chiare posizioni filorusse di Budapest e all’avversione del governo ungherese al dare sostegno alla lotta ucraina, soprattutto in sede europea. I leader dell’Ue dovranno concordare rapidamente un successore per Michel entro il 1° luglio, quando l’Ungheria assumerà la presidenza semestrale a rotazione del Consiglio. In caso contrario, le regole comunitarie prevedono che l’incarico vada allo Stato membro che detiene la presidenza di turno. E un Orban «incontrollato al potere nel Consiglio per i sei mesi immediatamente successivi alle elezioni europee del 2024 è uno scenario che la maggior parte degli altri 26 leader Ue vorrebbe disperatamente evitare, date le crescenti tensioni tra loro e il premier ungherese, ad esempio sulla questione il sostegno dell’Ue all’Ucraina», è l’analisi di Politico. Alcuni osservatori hanno minimizzato il significato della mossa di Michel. Hosuk Lee-Makiyama del think tank del Centro europeo per l’economia politica internazionale, ha affermato - citato dal Guardian - che «non fa altro che anticipare la corsa per il suo successore di 6-9 mesi». Altri, invece, condannano la decisione del belga: una mossa «irresponsabile», per Alberto Alemanno, professore di diritto dell’Ue al Collegio d’Europa. E aprire a Orban la porta della presidenza del consiglio europeo, anche se temporanea, sarebbe «ancora più problematico e irresponsabile».

