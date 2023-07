Paura a Cagliari: brucia la pineta di San Michele 

Tutta la città l’ha vista, e anche i centri dell’hinterland, quella colonna di fumo che si sollevava dal colle di San Michele, dove diversi ettari sono stati aggrediti dal fuoco sul versante di via Cinquini e su quello ovest. Anche se le prove non ci sono, e chissà se ci saranno, nessuno ha dubbi: nella prima giornata di maestrale, quel rogo nel parco cittadino non può essere casuale: tutti sono convinti che fosse doloso. Polizia e vigili del fuoco collaboreranno per le indagini già da stamattina. Non da ieri, perché per spegnere il fuoco che ha aggredito i due costoni del colle i pompieri hanno lavorato senza sosta, affiancati dai forestali e dai volontari di Prociv Arci e Orsa di Assemini, Paff e Nos di Quartu.

Paura per le case

I pompieri, intervenuti in forze ieri poco dopo le 17.30, temevano che il fuoco potesse scavalcare la striscia d’asfalto in via Cinquini e aggredire le abitazioni. Ma l’hanno impedito, così come assieme ai volontari hanno bloccato la discesa dell’incendio sul costone ovest del colle. Il parco è stato evacuato: proprio quando è scoppiato l’incendio era in corso un laboratorio per bambini (di Legambiente, ironia della sorte) nell’ambito di “Giardini aperti 2023”. Ma i giardini, a quell’ora, sono stati chiusi, le auto della Squadra volante della Questura e degli altri soccorritori hanno sbarrato via Cinquini, e appena prima dell’incrocio una grande folla di persone provenienti da tutta la città, e che avevano visto la colonna di fumo, si è radunata col fiato sospeso nel timore che la vasta pineta finisse in cenere. Così non è stato, ma solo perché i soccorsi sono stati all’altezza: i Vigili del fuoco hanno aggredito l’incendio dall’alto, i volontari della protezione civile si occupavano dei vari focolai sparsi qua e là sui due diversi costoni. Alle 18.30 l’incendio era domato.

«Subito le contromisure»

Già stamattina il Comune farà un sopralluogo: «Contiamo di poter salvare i pini», sospira Giorgio Angius, vicesindaco e assessore al Verde pubblico, «ma è necessario intervenire subito. È un grande dolore vedere la pineta storica del colle di San Michele aggredita per la prima volta da un incendio». La bonifica è andata avanti fino a notte fonda, le indagini per stabilire ufficialmente le cause del rogo sono già iniziate. Con ben pochi dubbi, purtroppo.

