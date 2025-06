“Paulis Medievalis”, questa è la storia di Ittiri 

Fede e leggende, storia di un passato medievale che ritorna tra le rovine dell’Abbazia di Nostra Signora di Paulis, fondata a Ittiri nel XIII secolo per volontà del giudice di Torres, Comita, e divenuta nel XIV secolo il centro di un villaggio. Tracce antiche che torneranno a vivere nella prima edizione di “Paulis Medievalis”, la rievocazione storica in programma domani e dopodomani, una rappresentazione animata da artigiani, arcieri, speziali, osti, minatori, musici e popolani, arricchita da trenta abiti di frati cistercensi medievali e costumi popolani realizzati per l’occasione, curati da Fabio Loi, performer, regista e costumista attivo nel mondo teatrale. A supporto verrà allestita una sartoria antica nella merceria degli anni ‘50, così da poter creare i costumi con materiali di riciclo, tessuti pregiati come lino e cotone, donati dalla comunità di Ittiri.

La manifestazione, progettata e organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune e dalla Regione, mira al recupero del monumento per restituire il ruolo centrale culturale e simbolico all’Abbazia, fulcro di memoria collettiva dove i visitatori potranno assaporare piatti d’epoca nella taverna antica, assistere a spettacoli, partecipare a laboratori esperienziali e scoprire antichi mestieri come la lavorazione del ferro, della ceramica e del legno. L’iniziativa è anche occasione per aprire le visite guidate all’Abbazia, riservate a gruppi contingentati per la tutela del sito, e valorizzate dalla presenza di figuranti in abiti storici, da liturgie cistercensi, musica e racconti in stile medievale.

La comunità di Paulis fu abbandonata a causa delle epidemie che si abbatterono sulla comunità nel tardo Medioevo, ma resta ancora forte il legame con la memoria del territorio. «Per due giorni l’Abbazia non sarà solo un sito archeologico, ma un luogo vivo, un simbolo che torna a parlare», dichiara il presidente della Pro Loco, Salvatore Chessa. Durante le due giornate anche momenti di riflessione e di approfondimento storico per creare le basi di un centro permanente di rievocazione. Domani dalle 22 spazio anche alla musica con il concerto degli Almamediterranea. E niente auto: navette attive, gratuitamente, dalle 15 alle 2 del mattino di domani e dalle 10 all’1 del mattino di dopodomani. Due fermate per Ittiri: corsoVittorio Emanuele (Piazza del Comune) e piazzale Missingiagu. A Uri fermata in piazza della Libertà. Come nel Medioevo.

