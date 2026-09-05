“Pauli’s Got Talent”, raccolta di fondi per l’oratorio 

Il talento arriva nel palco di Monserrato in piazza Maria Vergine, dove stasera dalle 20.30 si terrà il “Pauli’S Got Talent”, serata ispirata al famoso talent televisivo e organizzata dai ragazzi dell’oratorio di Sant’Ambrogio. «L’idea è nata quasi per caso durante una delle nostre riunioni», raccontano Mattia Cocco e Leonardo Usai. «Ci siamo chiesti perché non riportare in vita una manifestazione capace in passato di coinvolgere la comunità. Da lì è cominciata una grande sfida, sebbene non sia stato facile per le tante difficoltà come: mettere in moto una macchina organizzativa da zero, gestire i tempi, coordinare ogni dettaglio e superare la paura di sbagliare». Accanto ai giovani c’è Sandro Semprevivo, custode dell’oratorio e punto di riferimento del gruppo. «A lui va uno dei nostri grazie più grandi per esserci sempre». Ospite speciale della serata sarà Gino Emanuele Melis, pluricampione mondiale, europeo e italiano di arti marziali e da anni impegnato nelle scuole contro bullismo e cyberbullismo. L’ingresso è libero, ma le offerte raccolte saranno destinate all’oratorio per acquistare giochi e attrezzature e migliorare gli spazi dedicati ai ragazzi. «Vogliamo far capire», concludono Cocco e Usai, «che questo non è soltanto un luogo dove giocare a calcio, ma uno spazio sicuro nel quale incontrarsi, divertirsi e crescere insieme».



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