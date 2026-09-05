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Monserrato.
06 settembre 2026 alle 00:11

“Pauli’s Got Talent”, raccolta di fondi per l’oratorio 

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Il talento arriva nel palco di Monserrato in piazza Maria Vergine, dove stasera dalle 20.30 si terrà il “Pauli’S Got Talent”, serata ispirata al famoso talent televisivo e organizzata dai ragazzi dell’oratorio di Sant’Ambrogio. «L’idea è nata quasi per caso durante una delle nostre riunioni», raccontano Mattia Cocco e Leonardo Usai. «Ci siamo chiesti perché non riportare in vita una manifestazione capace in passato di coinvolgere la comunità. Da lì è cominciata una grande sfida, sebbene non sia stato facile per le tante difficoltà come: mettere in moto una macchina organizzativa da zero, gestire i tempi, coordinare ogni dettaglio e superare la paura di sbagliare». Accanto ai giovani c’è Sandro Semprevivo, custode dell’oratorio e punto di riferimento del gruppo. «A lui va uno dei nostri grazie più grandi per esserci sempre». Ospite speciale della serata sarà Gino Emanuele Melis, pluricampione mondiale, europeo e italiano di arti marziali e da anni impegnato nelle scuole contro bullismo e cyberbullismo. L’ingresso è libero, ma le offerte raccolte saranno destinate all’oratorio per acquistare giochi e attrezzature e migliorare gli spazi dedicati ai ragazzi. «Vogliamo far capire», concludono Cocco e Usai, «che questo non è soltanto un luogo dove giocare a calcio, ma uno spazio sicuro nel quale incontrarsi, divertirsi e crescere insieme».

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