Paulilatino, fiamme in una casa 

Prima un incendio in un’abitazione, poi la perdita di Gpl da un’auto dopo un incidente. Due episodi che per fortuna non hanno avuto gravi conseguenze grazie anche al pronto intervento dei vigili del fuoco.

Paulilatino

Il primo allarme nella sala operativa dei vigili del fuoco è scattato nelle serata di sabato, quando è arrivata la richiesta di soccorso per un incendio in un’abitazione a Paulilatino. La squadra, partita dal distaccamento di Abbasanta, è arrivata verso le 20 davanti alla casa in via Regina Elena. Le fiamme si sono alzate dalla canna fumaria del camino e poi hanno interessato mobili e una poltrona del salotto. L’anziano proprietario, che si trovava fuori dalla casa grazie all’intervento di un vicino, era comunque intossicato dal monossido di carbonio. E così mentre i vigili del fuoco hanno avuto la meglio sulle fiamme, mettendo in sicurezza l’abitazione, l’uomo è stato preso in cura dall’équipe del 118: trasportato in ambulanza in ospedale le sue condizioni non destano preoccupazione.

Oristano

Ieri mattina l’allarme è scattato nel parcheggio del centro commerciale “Porta Nuova”. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire perché, dopo lo scontro tra due auto, in una si era rotto l’impianto del Gpl con la fuoriuscita del gas. La squadra partita dal comando cittadino ha messo in sicurezza l’area e poi i vigili specializzati in questo tipo di interventi hanno eseguito un’ulteriore verifica strumentale. Sul posto anche la polizia e un’ambulanza del 118 che ha trasportato un automobilista in ospedale: le sue condizioni non sono preoccupanti.

