“Pauli” spalanca gli antichi portali 

Un tuffo nel passato lungo tre giorni, alla scoperta dell’architettura e il modo di vivere della Pauli di ieri. Il risveglio della tradizione si chiama Portalis Obertus: tra venerdì e domenica il centro storico di Monserrato apre i cortili delle case campidanesi. L'edizione numero cinque della manifestazione gestita da Comune e Associazione Enti locali per le attività Culturali, in collaborazione con le associazioni del territorio, comincerà venerdì alle 19.

Il programma

Alla Casa della Cultura di via Giulio Cesare il convegno sull’abbigliamento tradizionale “Monserrato e il Campidano di Cagliari”, condotto da Cristiano Cani e Ignazio Sanna Fancello. Sabato e domenica, tra le 17 e le 20, viaggio tra la bellezza e la storia, con le visite gratuite a undici dimore campidanesi. Sono la Casa della Cultura, dove la tradizione si farà musica con il suono delle launeddas, Casa Locci in via dei Gracchi con l’esposizione di utensili agricoli e un laboratorio gastronomico, Casa Pani in via degli Scipioni con un’altra mostra sugli abiti tradizionali, Casa Carta in via Giovenale con l’esposizione di attrezzi da lavoro e cestini.

Apre le porte anche il laboratorio artistico di Gianni Argiolas in via Giulio Cesare, con un’esposizione di opere d’arte e la presentazione, sabato alle 19, del libro “Eva e Petra” di Gianni Loy. A Casa Tinti, in via Picciau, esposizione di opere artistiche, letture e momenti musicali. Antichi attrezzi da lavoro in mostra a Casa Spiga in via del Redentore, Casa Argiolas Scalas in via Sant’Ambrogio e Casa Lai Atzeni in via Clelia, dove saranno presenti anche arredi, abiti e manufatti d’epoca. In via Virgilio la visita al cortile di Casa Pibiri, con la presentazione alle 19 di domenica del libro “Uno scozzese in Sardegna” di Fraser Lauchlan.

Cucina e inclusione

Spazio all’inclusione in Casa Baldussi Sollai, via Cicerone, con i laboratori “Teddy Bear” e “Mani in pasta” dell’associazione Diversamente. Punto ristoro con degustazioni in via del Redentore. Sabato anche l’esibizione itinerante del Coro Terra Mea e la sfilata, alle 20 ai giardinetti del Redentore, di antichi abiti del Campidano, presentata da Emanuele Garau. Domenica un raduno di auto d’epoca e il coro Is Concias. Una novità la presenza di influencer (Diem, Chichi Marras, Unto e Bisunto, Kry Fissoridendo, Streetsmart) per attirare un pubblico giovane.

Il Comune

«La finalità è rendere le case tradizionali un elemento di valorizzazione del centro storico e un veicolo di promozione turistica», spiega l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. Si definisce orgoglioso, il sindaco Tomaso Locci, di «portare avanti questa manifestazione, che grazie alle migliaia di visite e al rilievo dato alle case campidanesi, è entrata nel circuito regionale Lollas. Anche le modifiche al Ppcs sono state fatte per tutelare il patrimonio immobiliare».

