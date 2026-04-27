Pauli Mattauri, tempi lunghi per la bonifica  

Non bastano 15 anni di attesa dal primo pronunciamento di un giudice che condannava il Comune a bonificare il terreno a Pauli Mattauri dove decenni fa nacque una discarica (per volere ovviamente dello stesso Comune che prese in affitto le terre di Gavino Porcu). Per vedere avviata quell’operazione di pulizia ci sarà ancora da attendere. Raffaele Melette (nominato commissario ad acta per concludere tutta questa vicenda) ha firmato una determina con la quale si riaprono i termini per «la costituzione di un elenco di operatori economici per la selezione di professionisti finalizzata all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura» che si dovranno occupare della bonifica.

Determina necessaria perché al primo avviso (scaduto il 27 marzo) per reperire direttore lavori, direttore operativo geologo e collaudatore «non è pervenuta nessuna domanda»; al secondo invece (scaduto il 19 aprile) «è pervenuto un numero di candidature insufficiente». L’obiettivo è realizzare la copertura finale (capping) della discarica in località Pauli Mattauri.Il progetto esecutivo, affidato alla Ivi Petrolifera, prevede lavori per 4 milioni e 400mila euro e «la Regione, nell’ambito del riparto delle risorse per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024, ha erogato 2.698.537 euro per l’attuazione degli interventi propedeutici alla bonifica», si ricorda nella determina.

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