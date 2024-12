“Pauli Christmas”, un mese di spettacoli e mostre 

L’atmosfera di festa è arrivata sabato, quando il centro si è svegliato al suono delle cornamuse degli zampognari. Nel weekend è arrivata anche l’accensione delle luminarie, inaugurando la stagione natalizia monserratina.

Un mese di spettacoli e iniziative, con il clou previsto per l’ultimo dell’anno: il Capodanno ai giardini di via del Redentore, con il concerto del gruppo Adrenalina, fuochi d’artificio e lenticchie beneauguranti. «Capiamo che non tutti i cittadini possono trascorrere il capodanno fuori, per cui daremo la possibilità a tutti di stare insieme e passare delle bellissime feste», annuncia il sindaco Tomaso Locci.

Il cartellone

Il cartellone di eventi “Pauli Christmas”, gestito dalla Pro Loco, aprirà le danze col torneo natalizio di basket, organizzato dalla Pgs Panda all’ex aeroporto l’11, 12 e 13. Tante le iniziative destinate ai bambini: la casa di Babbo Natale il 15 alla Casa della Cultura, il villaggio di Babbo Natale il 20 in piazza Gennargentu, gli spettacoli con gli elfi il 21 e il 22 al parco ex cimitero e ai giardinetti, dove arriveranno anche i re magi per l’Epifania, il trenino itinerante per le vie del centro storico dal 21 al 24 dicembre.

Ma i più piccoli saranno anche protagonisti attivi: saranno loro a realizzare un presepe di mattoncini Lego e votare le tre vetrine più belle di Monserrato, che i commercianti potranno allestire anche grazie alle luminarie e le stelle di natale messe a disposizione gratuitamente dal Comune. «Volevamo che i più giovani portassero la loro visione su come abbellire la città», spiega l’assessora al Commercio e Politiche giovanili Fabiana Boscu. «Stiamo cercando di rendere Monserrato vivace e accogliente, per spingere le persone a uscire e acquistare».

Film e concerti

Ricco anche il programma legato alla cultura, con il concerto d’arpa di Raoul Moretti il 18 a Casa Pani, e tanti concerti di Natale delle scuole, delle parrocchie e del coro “Le Wings”, oltre alla proiezione del film “Nel nostro cielo un Rombo di Tuono”, il 19 alla Casa della Cultura. Infine, varie attività per il sociale, tra cui la raccolta di beni di prima necessità per le famiglie più sfortunate.

Collaborazione

«C’è stata grande collaborazione tra gli assessorati per creare un programma vario e apprezzabile da tutti, siamo orgogliosi di poter allietare le giornate dei cittadini», dichiara l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Un caloroso ringraziamento va alle associazioni che hanno proposto gli eventi e a quelle di volontariato che si spendono per la sicurezza».

