Pauli Biancu Turri, stagno ai pescatori 

Un passaggio amministrativo atteso da tempo apre una nuova fase per la laguna di Pauli Biancu Turri. La direzione regionale dell’Agricoltura ha infatti approvato i verbali della commissione di valutazione e la graduatoria relativa all’avviso pubblico per la concessione demaniale del compendio ittico. Alla procedura avevano partecipato due coop, ma a prevalere è stato il Consorzio cooperative riunite della Pesca Marceddì, che si è aggiudicato la gestione dell’area. Si tratta di un risultato di grande rilievo per la storica realtà terralbese, che da decenni rappresenta uno dei punti di riferimento della pesca lagunare. L’aggiudicazione consente ora di avviare un piano di rilancio strutturato, già delineato nel progetto presentato alla Regione.

«Passaggio storico»

Grande soddisfazione nelle parole del presidente del Consorzio, Antonio Loi: «Questa aggiudicazione rappresenta un passaggio storico perché dopo anni di attesa possiamo finalmente programmare interventi concreti per valorizzare Pauli Biancu Turri. Il nostro progetto nasce dall’esperienza dei pescatori e dall’entusiasmo dei tanti giovani, anche donne, che stanno entrando nel settore. Vogliamo creare lavoro, innovazione e nuove opportunità per tutta la borgata di Marceddì». Loi sottolinea anche i vantaggi del modello cooperativo: «Il Consorzio pesca Marceddì è una realtà solida che da occupazione a oltre 100 famiglie, capace di garantire una gestione sostenibile delle risorse. La cooperazione permette di condividere competenze, investimenti e responsabilità, assicurando continuità e tutela dell’ambiente lagunare».

Il programma

Il Consorzio ha annunciato un programma articolato su più direttrici. La prima riguarda l’acquacoltura d’eccellenza, con la realizzazione di nuovi impianti e un focus sulla coltivazione delle ostriche, settore in forte crescita nel mercato nazionale. Un secondo pilastro è il potenziamento della vongola verace, attraverso la creazione di nuovi punti di semina e una gestione più efficiente delle aree. Accanto a questo, il Consorzio punta alla diversificazione delle attività rilanciando la pesca generica, quella sportiva e aprendo un punto vendita diretto del pescato, per valorizzare la filiera corta e garantire maggiore redditività ai soci.

Infine, un ruolo centrale sarà dedicato al turismo esperienziale, «con l’attivazione di una fattoria didattica e la rinascita dell’ittiturismo, strumenti capaci di unire divulgazione, sostenibilità e promozione del territorio», conclude Loi.

RIPRODUZIONE RISERVATA