Paul Thomas Anderson e la genialità di un action 

Basta annunciare l’uscita di un nuovo film di Paul Thomas Anderson perché il pubblico di cinefili inizi a fremere, pronto a vivere un evento memorabile. Autore di capolavori come “Magnolia” e “Il Petroliere”, quello che - senza esagerazioni - può considerarsi tra i più influenti maestri americani dell’ultimo trentennio, gode nel panorama cinematografico di una duplice natura. Da una parte, il talento fuori dagli schemi, che da sempre spinge le star a contendersi un ruolo nelle sue pellicole. Dall’altra, uno stile ancora ingiustamente legato a una fruizione d’essai, che pone le majors nella situazione scomoda di dover sostenere progetti tanto acclamati dalla critica quanto poco attraenti per il mercato. Lo stesso accade con “Una battaglia dopo l’altra”: già riconosciuto da molti come il film dell’anno ed elogiato da eccellenze tra cui Steven Spielberg e Martin Scorsese, ma sfavorito dalla necessità di coprire i costi di produzione, i più alti finora investiti in un film di Anderson. Chiarito ciò, in cosa avrà saputo distinguersi, a questo giro, il geniale cineasta?

La storia

Nei primi anni Duemila, quando l’America era teatro di scontri tra il governo liberale e i movimenti filocomunisti, il gruppo eversivo “French 75” organizza azioni di protesta contro i poteri forti, le banche e le discriminazioni razziali. Tra i loro esponenti figurano Pat Calhoun, detto “Ghetto Pat”, e Perfidia “Beverly Hills”, entrambi uniti non solo dalle scelte ideologiche, ma anche da una passione amorosa. Contro di loro si schiera il colonnello Steven J. Lockjaw, di idee suprematiste ma segretamente attratto da donne di etnia diversa. In attesa di un bambino, Perfidia rompe la relazione con Pat, temendo che i doveri di madre condizionino il suo modo di vivere. Intanto, le unità di sicurezza danno la caccia ai rivoluzionari rimasti, e Pat cambia nome in Bob Ferguson per trasferirsi segretamente insieme a sua figlia Willa. Sedici anni dopo, le ricerche non si son fermate, e Willa, un giorno come tanti, viene allontanata in segreto da alcuni membri del movimento. In preda al panico, Bob seguirà le sue tracce, compiendo un viaggio disperato che porterà con sé ben più di qualche complicazione.

Altissimo profilo

Impeccabile nel conferire varietà a ogni sua opera, Anderson abbraccia il genere action senza limitarsi al semplice impatto adrenalinico, valorizzando invece il contesto socio-culturale e costruendo personaggi ben stratificati. Sul piano estetico, la fotografia a tinte opache si allinea coerentemente al clima narrativo, creando un efficace contrasto con l’esuberanza dei protagonisti. Il ritmo serrato e la profondità espressiva sono soprattutto merito del montaggio, che mantiene alta l’attenzione senza trascurare stati d’animo, cambi di pensiero e snodi di trama essenziali. La sensazione è quella di assistere a un racconto intenso sul piano emotivo, contrappuntato da momenti ilari che - come nella vita - appaiono saltuari e verosimili anche nella loro apparente illogicità. Altrettanto impeccabile l’apporto del cast: Leonardo DiCaprio, in particolare, regala un’interpretazione esplosiva, sfaccettata e da collocare tra le sue migliori. Che lo si esalti o meno, “Una battaglia dopo l’altra” è sicuramente un’opera d’altissimo profilo, ancora una volta un titolo che per Anderson sarà difficile da superare nel prossimo futuro.