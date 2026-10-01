Paul Auster per sempre «Il mio grande amore» 

Ride Siri Hustvedt come rideva con Paul Auster, riportando in vita quella complicità basata sul divertimento, sulla leggerezza che ha attraversato la loro lunga storia d’amore, durata 43 anni. Con “Storie di fantasmi” (Einaudi, pp 282, euro 20) che ha scritto dopo la morte, a fine aprile 2024, del grande scrittore, la scrittrice, poetessa e saggista statunitense, classe 1955, racconta che «questo libro non è stata una scelta, ho dovuto farlo. È stato chiaro per me che la scrittura sarebbe diventata una parte fondamentale dell'elaborazione del mio lutto e l’ha reso migliore. La scrittura mi ha aiutato». E spiega: «Mi manca parlare con lui, toccarlo. Io sono viva. Mio marito Paul Auster, no», sono le prime parole del libro in cui ci sono anche le cose «orribili» che hanno affrontato insieme. Le mail dalla “Città del cancro”, per esempio, lettere, pagine di diario, il racconto del loro primo incontro quando lei era una giovane poetessa, la quotidianità nella casa di Brooklyn dove scrivevano e poi leggevano ad alta voce le loro storie seduti su due poltrone verdi. C’è anche il futuro: nelle sette lettere inedite indirizzate al nipotino Miles, appena nato, scritte da Auster consapevole di non avere più molto tempo. «C’è una lettera a Miles in cui Paul dice “vorrei morire dicendo una barzelletta”. Il piacere, il divertimento, le barzellette che noi ci raccontavamo facevano parte proprio del nostro essere insieme, di quello che c'era tra di noi. È una delle cose più importanti, più belle, assolutamente, di tutta la nostra storia».

Mauretta Capuano