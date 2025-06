Patty Pravo, che “Pensiero stupendo” Quando la musica sa fermare il tempo  

Dapprima la chiamano a gran voce: Patty, Patty, un nome che riassume cinquant’anni di storia della musica italiana. Lei non compare. Allora, chi è accorso a vederla ieri sera a Cagliari, al Conservatorio “Pier Luigi da Palestrina“, urla il suo nome di battesimo: Nicoletta, Nicoletta, con la confidenza di chi con le sue canzoni è cresciuto, ha ballato, ha fatto l’amore. E, finalmente, eccola sul palco dell’Auditorium: piccola, una redingote con arabeschi neri e rossi, stivaletti bassi e calzoni aderenti. Incantevole. L’applauso è fragoroso e lo sarà spesso nel corso del concerto organizzato dal Maestro Lucio Tunis, con la collaborazione di Rita Onano, dell’associazione di volontariato Arpa. Il pubblico ama Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. Canta con lei, la rassicura: a 77 anni, l’artista di origini veneziane, romana d’adozione, 110 milioni di dischi venduti, è ancora “stupenda“.

La “minaccia bionda“ si compiace, e dichiara il suo amore per Cagliari, «mi manca, è tanto che non ci venivo», e per i suoi fan così numerosi, così affettuosi: «Siete magnifici». Li invita a compiere un viaggio nell’ultimo quarto di secolo: un andirivieni dagli anni ’60 e ‘70, in cui la cantante registra i suoi maggiori successi: “Ragazzo Triste”, “Se perdo te”, “La bambola”; ai giorni nostri con i singoli usciti a marzo: “Ho provato tutto”, e a giugno: “Ratatan”. Nel mezzo i testi scritti per lei da Ivano Fossati: “Angelus”, Paolo Conte: “Tripoli ’69”, e Vasco Rossi: “E dimmi che non vuoi morire”. La canzone presentata al Festival di Sanremo nel 1997, uno dei dieci a cui ha partecipato Patty Pravo, ha concluso il concerto, presentato da Ennio Nieddu e Alessandra Grosso, preceduto dalle esibizioni del maestro Tunis, Sergio Tifu, Francesco Scanu, Daniela Atza, Giusy Pischedda, Gabriella Cambarau.

Un ritmo incalzante, poche chiacchiere, e il pubblico che l’accompagna ogni volta che Pravo intona i brani più amati: “Pazza idea“, “Pensiero stupendo“, “Tutt’al più“. E l’omaggio a Lucio Battisti: “Il mio canto libero“. Inni alla libertà, all’amore, all’indipendenza. «Sono stata libera come una farfalla» ha dichiarato più volte l’interprete, che ha cantato in otto lingue, con decine di successi planetari, 30 album all’attivo. Una personalità capace di attrarre poeti come Ezra Pound, Léo Ferré e Vinícius de Moraes, artisti come Lucio Fontana, Tano Festa e Mario Schifano, musicisti come Mick Jagger, Jimi Hendrix e Robert Plant. «Ho provato tutto» dichiara nel titolo del singolo uscito in primavera, scritto da Francesco Bianconi, una biografia in versi. Del resto, lo ha cantato in chiusura: «La cambio io la vita che non ce la fa a cambiare me». Mentre il pubblico si alza in piedi e l’abbraccia con un applauso lunghissimo, e lei si fa fotografare con la platea alle spalle e accanto i suoi musicisti.