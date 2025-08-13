VaiOnline
Barbagia.
14 agosto 2025 alle 00:49

Pattumiera con vista sul lago di Gusana 

Non solo sulle spiagge, a due passi da mare. L’immondezza (e le discariche abusive) proliferano anche negli angoli più belli dell’entroterra sardo. Ne è testimone Claudia Sedda, direttrice del Gal Barbagia-Mandrolisai-Gennargentu, artefice di scambi culturali di grande livello tra la sua Gavoi e l’Europa, coscienza ambientalista limpida. «Gia ai tempi del Covid – ricorda – il fenomeno cominciava a diventare preoccupante».

Ma l’emergenza è attuale. «Nei giorni scorsi, lungo i sentieri adiacenti alla strada statale 128 e sulle sponde del Lago di Gusana – racconta - ho visto con i miei occhi sacchi e scatoloni di spazzatura abbandonati. Mentre enti, associazioni e volontari si impegnano ogni giorno per valorizzare e promuovere il nostro patrimonio naturale, per educare alla bellezza e al rispetto dell’ambiente, c’è ancora chi, con gesti vili e ignoranti, ferisce e deturpa la natura». Persone distanti da quelle, rispettose della natura, che in escursione arrivano a portarsi appresso un sacchetto per raccogliere i rifiuti non solo prodotti da se stessi ma anche da altri. «Lo ha fatto una mia amica, dice Claudia Sedda, che per stigmatizzare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti aborre i luoghi comuni. «Questa pratica – osserva – non è soltanto maleducazione: è violenza verso il territorio, verso la comunità e verso le generazioni future. Il nostro lago, i nostri sentieri e la nostra terra meritano rispetto. Sempre».

