Pattuglie italo-spagnole  per la sicurezza in città 

Con l’avvio della stagione estiva, è operativa in città la pattuglia mista composta da militari dell’Arma dei Carabinieri e da un appartenente alla Guardia Civil spagnola, nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale previste dagli accordi bilaterali tra Italia e Spagna. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei principali centri ad alta affluenza, offrendo un punto di riferimento immediato e riconoscibile sia per i cittadini italiani che per i numerosi visitatori spagnoli presenti nel sud Sardegna.

Le pattuglie miste opereranno nel capoluogo e nelle località costiere limitrofe, con particolare attenzione alle zone balneari, agli eventi pubblici e ai luoghi maggiormente frequentati durante il periodo estivo. Il contributo del militare della Guardia Civil consentirà non solo di facilitare la comunicazione con i turisti spagnoli, ma anche di migliorare il coordinamento informativo tra autorità italiane e spagnole, soprattutto in situazioni di emergenza o necessità consolare.

