Pattuglia speronata Finisce in manette 

La settimana scorsa in una strada di penetrazione agraria che si diramava dalla provinciale tra Orgosolo e Oliena, nelle campagne di Locoe, erano scappati all’alt dei carabinieri che erano sulle tracce di un deposito di marijuana. I fuggiaschi avevano speronato con un pick-up la pattuglia dei militari che gli si era interposta davanti alla loro auto per bloccarne la corsa buttando fuori strada il veicolo dei militari e riuscendo così a far perdere le loro tracce.

Per uno di loro, però, la fuga è durata una manciata di giorni. In quattro, tutti orgolesi, lunedì sono stati identificati durante le serrate indagini dei militari di Orgosolo e della compagnia di Nuoro ed è stata emessa una misura di custodia cautelare del Tribunale di Nuoro. Uno di loro, Salvatore Buesca, ieri mattina (difeso da Angelo Magliochetti) è comparso davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia respingendo le accuse.

Il giorno della fuga in arresto erano già finiti altre due persone, due fratelli orgolesi, Antonio e Carlo Succu (difesi dall’avvocato Marco Basolu) fermatisi all’alt e finiti ai domiciliari dopo l’arresto, indagati per aver coltivato una piantagione con circa duemila e duecento piante di marijuana, sostanza stupefacente che i carabinieri hanno ritrovato stoccata in un deposito non lontano dal luogo in cui ai sei era stato intimato l’alt. La marijuana era già in fase di essiccazione e ora è posta sotto sequestro.

Per adesso ancora

nessuna traccia degli altri ricercati, che dovranno rispondere anche dell’accusa di resistenza e danneggiamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA