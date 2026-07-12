VaiOnline
Basket serie A2F.
13 luglio 2026 alle 00:15

pattuglia più ricca: arriva la mercede 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si allarga la pattuglia di squadre sarde al via della Serie A2 Femminile. Oltre a San Salvatore Selargius, Virtus Cagliari e Cus, ai nastri di partenza del prossimo campionato ci sarà anche la Mercede Alghero. Vincitrice dell’ultimo torneo regionale di Serie B, la formazione catalana è ormai pressoché certa del ripescaggio insieme a Usmate, Salerno e Napoli.
Il club della famiglia De Rosa ritroverà così la categoria a distanza di otto anni dall’ultima partecipazione.

Il mercato
Mentre la Mercede si prepara all’A2, anche le altre squadre isolane iniziano a delineare le strategie di mercato. Il margine d’errore sarà ridotto al minimo: per conquistare la salvezza diretta occorrerà chiudere almeno al sesto posto.
La regina del mercato, al momento, è la Virtus Cagliari. Le biancoblù hanno già definito almeno due operazioni: Silvia Ceccarelli, ex capitana del San Salvatore, e Lucrezia Coser, in arrivo da Roseto. Si lavora per le conferme di El Habbab e Mattera, mentre nello staff è tornato anche l’esperto Roberto Fioretto, che affiancherà il confermato Fabrizio Staico.
Più silenzioso il mercato del Cus Cagliari: coach Federico Xaxa potrà contare ancora sulla playmaker Bovenzi e sulla capitana Caldaro, mentre la società punta a trattenere anche l’ala Nasraoui. Hanno invece salutato Granzotto, Reggiani e Peric.
Si è salvato in extremis, infine, il San Salvatore. La società selargina, alle prese con difficoltà economiche, ha valutato seriamente la rinuncia al campionato. L’ingresso di un nuovo main sponsor consentirà invece di festeggiare il cinquantesimo anniversario ancora in A2. Il nuovo allenatore sarà sardo, mentre il roster verrà costruito puntando in larga parte sul vivaio, completato dall’arrivo di una lunga straniera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lo strazio dei parenti di Cecconi «Il paradiso ha preso un angelo»

I due amici, senza documenti, identificati dopo alcune ore  dalla proprietaria della 500 che il 46enne voleva acquistare 
Angelo Cucca
La tragedia

Emigrata di Lanusei annega nel mare di Orrì davanti alle tre figlie

Lucia Aresu era tornata dalla Francia per trascorrere un periodo di vacanza 
Roberto Secci
Il fatto

Terrore a Cagliari, spara all’istruttrice che l’aveva rifiutato

La donna e un’amica riescono a fuggire Il 52enne si toglie la vita fuori dalla palestra  
Roberto Carta
Negli anni investiti oltre 50 milioni di fondi regionali

Salvini sui treni veloci: «Sardegna più vicina agli standard nazionali»

Il ministro sul test Cagliari-Olbia con l’Atr 465 in viaggio a 150 all’ora  
Alessandra Carta
Il caso

FdI attacca Ranucci, la redazione lo difende

Lettera ai Pm. La replica: «Sciacallaggio contro il giornalismo libero»  