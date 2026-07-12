pattuglia più ricca: arriva la mercede 

Si allarga la pattuglia di squadre sarde al via della Serie A2 Femminile. Oltre a San Salvatore Selargius, Virtus Cagliari e Cus, ai nastri di partenza del prossimo campionato ci sarà anche la Mercede Alghero. Vincitrice dell’ultimo torneo regionale di Serie B, la formazione catalana è ormai pressoché certa del ripescaggio insieme a Usmate, Salerno e Napoli.

Il club della famiglia De Rosa ritroverà così la categoria a distanza di otto anni dall’ultima partecipazione.

Il mercato

Mentre la Mercede si prepara all’A2, anche le altre squadre isolane iniziano a delineare le strategie di mercato. Il margine d’errore sarà ridotto al minimo: per conquistare la salvezza diretta occorrerà chiudere almeno al sesto posto.

La regina del mercato, al momento, è la Virtus Cagliari. Le biancoblù hanno già definito almeno due operazioni: Silvia Ceccarelli, ex capitana del San Salvatore, e Lucrezia Coser, in arrivo da Roseto. Si lavora per le conferme di El Habbab e Mattera, mentre nello staff è tornato anche l’esperto Roberto Fioretto, che affiancherà il confermato Fabrizio Staico.

Più silenzioso il mercato del Cus Cagliari: coach Federico Xaxa potrà contare ancora sulla playmaker Bovenzi e sulla capitana Caldaro, mentre la società punta a trattenere anche l’ala Nasraoui. Hanno invece salutato Granzotto, Reggiani e Peric.

Si è salvato in extremis, infine, il San Salvatore. La società selargina, alle prese con difficoltà economiche, ha valutato seriamente la rinuncia al campionato. L’ingresso di un nuovo main sponsor consentirà invece di festeggiare il cinquantesimo anniversario ancora in A2. Il nuovo allenatore sarà sardo, mentre il roster verrà costruito puntando in larga parte sul vivaio, completato dall’arrivo di una lunga straniera.



RIPRODUZIONE RISERVATA