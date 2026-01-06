Patto Usa-Groenlandia per escludere la Danimarca 

Nuuk. I principali leader europei, da Macron a Meloni, da Merz a Starmer, prendono posizione e, dopo la timida reazione dell'Unione europea, respingono le mire degli Stati Uniti sulla Groenlandia. «Il Regno di Danimarca, compresa la Groenlandia, fa parte della Nato. La sicurezza nell'Artico deve quindi essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti», sostengono i leader europei rispondendo proprio al punto sostenuto dal tycoon che gli Usa «hanno bisogno» dell'intera isola per ragioni di sicurezza nazionale.

Trattative parallele

Ma, mentre la Danimarca prova a dare garanzie agli Usa decidendo di rafforzare la presenza militare in Groenlandia, gli Stati Uniti stanno lavorando, secondo l'Economist, ad un accordo di associazione con la Groenlandia che escluda la Danimarca. Un'intesa per consentire a Washington di schierare liberamente truppe ed espandere le infrastrutture militari. L'isola artica ospita già una base militare americana e, secondo il trattato di Copenhagen, non ci sono limiti al numero di militari che gli Usa possono schierare a patto che qualsiasi aumento sia prima concordato. Ma al tycoon sembra non bastare. E nell'accordo con Nuuk, fra Usa e Groenlandia si stabilirebbe un rapporto simile a quello di Washington con gli Stati Federati di Micronesia, le Isole Marshall e la Repubblica di Palau, in base al quale le forze armate americane possono operare liberamente ed è prevista una partnership commerciale esente da dazi.

Futuro

L'accordo con Nuuk lascia intendere che Trump non ha ancora abbandonato la soluzione diplomatica. E proprio per rafforzare la via del dialogo oggi la Groenlandia e la Danimarca hanno chiesto un incontro a Marco Rubio. Ma in un modo o nell'altro non ha intenzione di rinunciare al suo progetto che risale già al primo mandato. E le parole del potentissimo vice capo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller danno l'idea che l'uso della forza per il controllo dell'isola artica non è escluso. La posizione formale è che «la Groenlandia dovrebbe far parte degli Stati Uniti», ha detto Miller dopo che la moglie ha postato la foto del paese artico a stelle e strisce. «Nessuno combatterà militarmente gli Usa per il futuro della Groenlandia», ha affermato alla Cnn.

