Patto tra sei Comuni per il turismo 

Un tour nei siti dei centri che custodiscono la storia mineraia, un passaggio nelle cantine più rinomate e in quelle nascenti, un tuffo nel mare cristallino delle spiagge locali e una serata a godere un tramonto o uno spettacolo all’aperto in uno dei siti piiù suggestivi. Oppure un tour in barca tra le isole dell’arcipelago, magari accompagnati dai team della pescaturismo, alla scoperta delle coste mozzafiato che solo dal mare si possono ammirare. Potrebbero essere due delle proposte di “Destinazione Sulcis-Insieme per un turismo sostenibile”, un progetto che vede sei Comuni decisi a fare rete per creare per un unico obiettivo: fare del Sud Ovest sardo una meta turistica capace di rilanciare lo sviluppo in una zona dove la crisi degli altri settori produttivi sembra non trovare soluzione.

I paesi

Il patto riguarda i Comuni di Carbonia, Iglesias e Gonnesa e i paesi delle due isole dell’arcipelago sulcitano, ovvero Carloforte, Calasetta e Sant’Antioco e partirà dalla formazione dei comuni del settore alberhiero e extraalberghiero che dovranno essere i primi protagonisti di un’offerta “in sinergia” del territorio: «Si tratta di un un progetto nato e fortemente voluto proprio dagli operatori turistici – puntualizza il sindaco di Carloforte Stefano Rombi il cui Comune è capofila dell’iniziativa – creare reti pubblico-private, puntando sulla cooperazione tra le imprese, è la via maestra da perseguire. Samo convinti che agendo uniti, ognuno nel suo ruolo, il nostro territorio può realizzare nuove ed efficaci strategie di promocommercializzazione». La direzione organizzativa del progetto è dell’associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo e usufruisce del contributo della Fondazione di Sardegna.

La rete

Tra le inziative, quelle di proporre pacchetti turistici completi, fissare tariffe competitive per attrarre il turista sia durante l’alta stagione, sia nei mesi in cui generalmente l’attività delle strutture ricettive rallenta: «Il nostro territorio può offrire tanto nei paesi costieri ma anche ha anche tante mete da proporre per scoprire la storia, le tradizioni, la cultura e l’enogastronomia - spiega il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – mettendo in rete tutte queste risorse permette di creare un’offerta unica dal grande potenziale». Il primo appuntamento dedicato alla formazione si terrà a Sant’Antioco il 25 e il 26 gennaio nell’aula consiliare del Comune.