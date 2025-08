Patto tra Regione e sindacati:  «Rilanciamo insieme la sanità» 

«Un primo passo», ripetono tutti davanti alle diciotto pagine di documento sottoscritte ieri in Regione. Un patto per la salute, ad alto impatto comunicativo: Cgil, Cisl e Uil al tavolo insieme ad Alessandra Todde e Armando Bartolazzi per dire che sulla salute, «uno dei pilastri del benessere e della coesione sociale, c’è la volontà politica di imprimere una svolta decisiva al Sistema sanitario». Quindi operativamente saranno «condivise le azioni necessarie al suo rilancio e rafforzamento».

Il percorso

L’approccio è quasi commerciale, con interventi promessi «in tutta la filiera organizzativa», perché la rotta va invertita lì, «nella prevenzione, nella cura e nella post cura». Sono incluse le critiche a chi ha governato prima. Nel documento si parla di «annose problematiche del sistema, frutto di anni di mancate o errate scelte da parte delle precedenti Amministrazioni. Problemi diversi che in molti casi pregiudicano la qualità e la continuità del Servizio sanitario». La fotografia è stata costruita sulla base di «dati e informazioni», a cui si è arrivati «nel corso delle riunioni» preparatorie, avvenute «da maggio a luglio», dopo «la lettera» di Todde e Bartolazzi del 26 aprile. La lista dei nodi irrisolti è lunga: «Carenze di personale, mancate razionalizzazioni, efficientamenti inefficaci nonché dialogo insufficiente tra le diverse Aziende sanitarie e strutture».

Gli impegni

La Giunta dice di aver trovato la strada e cerca «gli effetti concreti – sottolinea Todde –. Da più di un anno stavamo cercando il modo di procedere, lo abbiamo fatto anche in modo disordinato, ora questo passaggio ci dà un metodo di lavoro». La prima promessa è «portare a piena attuazione tutte le strutture definibili di “prossimità al territorio”». Quindi ecco «il rilancio della medicina generale», «la cura e l’assistenza alla popolazione fragile», cioè gli over 65. «Stiamo mettendo mano al funzionamento del Cup», visti i «100mila sardi che nel 2024 non si sono presentati alle visite, già 42mila nel 2025», ha detto Todde. «Faremo in modo che sia l’oncologo – ha aggiunto Bartolazzi – a prescrivere» ai pazienti in cura per un tumore «gli esami di controllo: così abbatteremo le liste d’attesa del 25-30%». Promesse «assunzioni e stabilizzazioni», registrato un «notevole ritardo nell’attuazione del Pnrr».

I commenti

Regione e sindacati, incluse le federazioni dei pensionati, si sono dati sessanta giorni di tempo per il «monitoraggio», spiega Pier Luigi Ledda, segretario generale della Cisl. «Verifiche da avviare anche in tempi successivi, per misurare l’efficacia delle politiche intraprese». Ledda parla di «passo storico» perché «questioni irrisolte vengono finalmente ricomposte dentro un quadro unitario». Per Fulvia Murru, nuova leader della Uil, «la firma è un atto di responsabilità, ma ora è il momento di passare dalle parole ai fatti. Vigileremo affinché ogni punto del protocollo diventi esigibile, con tempi certi e risultati misurabili». Per la Cgil c’era Francesca Nurra, della segreteria regionale: «Nessuno ha la bacchetta magica, ma serve intervenire subito». E se Ledda ha proposto di «rivedere l’accordo Stato-Regione che ha scaricato sui sardi il costo della sanità», dall’opposizione il vicecapogruppo di FdI, Fausto Piga, dice: «Dopo un anno e mezzo di ritardi in cui tutti i problemi sono peggiorati, è arrivato il mea culpa della presidente Todde. Che sia l'inizio di un cambio di passo, ora siamo sull'orlo del baratro».

