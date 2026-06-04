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Protezione civile.
05 giugno 2026 alle 00:31

Patto tra istituzioni, scuola e campagne per contrastare gli incendi 

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Parte da Nuoro un patto tra istituzioni, mondo agricolo, scuola e Protezione civile per contrastare gli incendi. Se n’è parlato ieri nell’istituto Brau all’incontro promosso da Coldiretti. «La prevenzione non è solo un dovere istituzionale: è un impegno collettivo per la sicurezza delle persone, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle attività», ha detto la prefetta Alessandra Nigro. «La difesa del territorio richiede collaborazione, coordinamento e una visione comune», ha affermato Leonardo Salis, presidente di Coldiretti. Per il direttore Alessandro Serra «le aziende agricole rappresentano un presidio permanente» e contribuiscono a ridurre il rischio incendi. Per il comandante dei vigili del fuoco Salvatore Corrao «l’uso dei droni consente di individuare punti caldi, raggiungere aree nascoste e ridurre l’esposizione al rischio degli operatori». Gonaria Dettori, del Corpo forestale, ha parlato di «pianificazione e conoscenza del territorio». Dalla Regione, l’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi ha confermato la flotta antincendio, e il collega all’Agricoltura Francesco Agus ha detto: «Viviamo l’epoca dei mega fire. Non possiamo contrastarli con la visione degli anni 80». Sulla stessa linea il sindaco Fenu, il presidente della Provincia Ciccolini, la dirigente scolastica Carla Marchetti e Mauro Merella, dg della Protezione civile. (g. pit.)

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