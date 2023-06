Patto tra i diportisti dell’isola 

Patto tra i diportisti che fanno capo al porticciolo di Sant’Antioco per avere servizi che il pubblico non offre. Sono quattro associazioni che in tutto riuniscono circa 250 diportisti. Hanno chiesto concessioni al demanio, si sono organizzati mini porticcioli dotati di tutti i servizi. Ora hanno deciso che piuttosto che procedere a compartimenti stagni lavoreranno insieme per migliorare la qualità della vita in mare e per suggellare l’unione lanciano l’idea della “Barcolana” del Sulcis.

Al lavoro

Ci lavoreranno tutta la settimana e domenica prossima dovrebbe portare centinaia di imbarcazioni (sono invitati anche gli esterni) nel golfo di Palmas. «Per la prima volta ci ritroviamo a condividere valori comuni che celebriamo con una “barcolana” senza competizione che, di fatto, sarà una passeggiata a mare, lungo le acque di uno dei tratti di mare più belli della Sardegna - dice Gianni Inguscio, presidente dell’associazione diportisti Marina di Sant’Antioco - sullo sfondo, le isole della Vacca e il Toro e ai lati, Turri e dall’altra parte Capo Teulada». L’azione comune dei quattro gruppi ha determinato la volontà di arrivare a un coordinamento fra loro. «Può essere l’inizio di azioni coordinate e condivise che servono per superare le difficoltà individuali - precisa Gianluigi Murru, presidente del Circolo nautico - d’altronde, tutti ci occupiamo più o meno delle stesse cose. Viviamo il diporto in termini ricreativi, perseguendo sempre la sicurezza prima di tutto». L’invito, rivolto a tutti, fa ben sperare per la partecipazione degli amati del mare e ta gli organizzatori si cominciano a monitorare le condizioni meteo marine. «Portiamo avanti una azione che ha valenza anche dal punto di vista sociale - dicono Mauro Vadilonga e Sergio Podda del circolo diportisti Sant’Antioco - queste sono attività che ci fanno crescere. La logica delle nostre associazioni e soprattutto il funzionamento, è simile a quella dei condomini. Abbiamo chiesto degli spazi al demanio, li abbiamo puliti, abbiamo sistemato i pontili e realizzato i posti barca dotando le strutture di tutti i servizi, autofinanziandoci». Il risultato, oltre che per socializzazione e partecipazione, è positivo anche dal punto di vista economico.

In mare

«L’emozione dell’uscita in mare con le barche - dice Alessandro Scanu del club nautica Sant’Antioco - non te la dà nessun’altra attività. La consapevolezza e l’amore per il mare racchiudono poi tante altre cose come il rispetto della natura e dell’ambiente, e perché no, anche il sentirsi impegnati in una attività a stretto contatto con il mare e la sua immensità». Resta da dire che il tutto si svolge col patrocinio del Comune, per i festeggiamenti di San Pietro «sotto l’egida e la sua protezione» aggiungono i diportisti, che da oggi in poi promettono di lavorare insieme. Appuntamento a domenica prossima, dunque, con la Barcolana del Sulcis.

