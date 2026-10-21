Patto tra generazioni per educare i ragazzi «Così uniamo le forze»  

Prende il via a Elmas un ciclo di incontri promosso dalla Consulta comunale degli anziani e sostenuto dal Comune nell’ambito del progetto “ScuolaElmas”, un vero e proprio patto intergenerazionale con cui la memoria e l’esperienza degli anziani si mettono al servizio di genitori, insegnanti e giovani.Il programma si apre domani, alle 18, nella sede della Consulta in via dei Garofani, con il monologo educativo “Padri-Storie di uomini” di Lorenzo Braina. Seguirà venerdì 6 novembre “Noi e loro”, incontro con Mario Marongiu e Giampietro Uleri sul tema dell’inclusione e della disabilità. L’appuntamento conclusivo si terrà domenica 6 dicembre al teatro Maria Carta con lo spettacolo teatrale di Valentina Loche “Madri, storie di Donne”.

«Questo progetto fonda la sua forza sul legame profondo tra generazioni», spiega Michelangelo Sotgiu, assessore alle Politiche sociali nonché presidente della Consulta anziani: «L’incontro tra la saggezza dei nostri anziani e le sfide dei genitori di oggi crea un’alleanza educativa preziosa: dagli approfondimenti sul ruolo paterno all’inclusione, offriamo alla comunità un’occasione unica di crescita condivisa».Un’iniziativa che consolida la rete sociale cittadina. «Unire le forze tra anziani, famiglie e scuola significa costruire una comunità più coesa e solidale», evidenzia la sindaca Maria Laura Orrù. «Ringrazio la Consulta per farsi promotrice di questo dialogo costante, dimostrando quanto il confronto intergenerazionale sia la chiave per il benessere di Elmas». ( sa.sa. )

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