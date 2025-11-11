VaiOnline
Patto tra Comuni sui dipinti degli Are  

I dipinti realizzati dagli artisti Pietro Antonio e Gregorio Are nel diciottesimo secolo affrescano le chiese di Nuoro (Le Grazie), Orani (Il Rosario), Triei (Santi Cosma e Damiano), Tonara (Sant’Antonio) e Fonni (Madonna dei Martiri). Cinque centri che, con la sovrintendenza della Provincia di Nuoro (ente capofila), fanno rete e firmano un accordo di programma proprio in nome dell’arte lasciata in eredità da Pietro Antonio e Gregorio Are, padre e figlio, che operarono per più di quarant’anni, tra la quarta e l’ottava decade del diciottesimo secolo, in una vasta area della Sardegna che si estende dalla Barbagia all’Ogliastra.

L’accordo, sostenuto da un finanziamento regionale di 100mila euro, è stato sottoscritto per promuovere le pitture murali realizzate dalla bottega degli Are, con la Provincia che dovrà costituire un gruppo di lavoro per coordinare i vari interventi. Gli obiettivi strategici del protocollo prevedono la promozione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, lo sviluppo dell’integrazione tra istituzioni pubbliche e private, luoghi della cultura, luoghi di culto, siti culturali e la qualificazione dell’offerta culturale relativa agli istituti e luoghi della cultura. Fra gli interventi annunciati una fase di ricerca documentale e archivistica, una nuova campagna fotografica, la pubblicazione di un catalogo scientifico, l’organizzazione di un convegno di studi, la costruzione di un database georeferenziato delle opere, di un sito web e di un’app, la progettazione di totem e pannelli informativi nei siti di interesse e laboratori con scuole e comunità. (ro. se.)

