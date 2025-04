Patto tra Comune e commercianti 

Dehors, mastelli, rilancio del commercio. Patto di collaborazione tra il Comune e gli esercenti, con l’obiettivo di venire incontro alle attività durante l’inevitabile fase di regolamentazione dell’occupazione di suolo pubblico, non più derogabile com’era stato fatto negli anni dell’emergenza Covid.

Le sanzioni

L'amministrazione si è seduta al tavolo con i commercianti, in un incontro tenuto ieri in piazza Maria Vergine. A monte ci sono le preoccupazioni dei titolari delle attività, che hanno ricevuto dall’Ica, la società che si occupa della riscossione del tributo, non solo il conto da pagare per l’occupazione di suolo pubblico nel 2023 e 2024, ma anche una sanzione per l’arretrato. Senza che però fossero stati avvisati di dover pagare. Individuato il cortocircuito comunicativo, il Comune ha deciso di tendere la mano. «Daremo la possibilità di pagare gli arretrati rateizzati, con un massimo di 15 tranche», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Inoltre, sospendiamo momentaneamente le sanzioni, la cui legittimità sarà valutata in base ai pareri legali che riceveremo».

Nuove regole

In dirittura d’arrivo il regolamento comunale sui dehors, in base a cui si valuterà, caso per caso, chi è in regola e chi dovrà adeguarsi. Capitolo a parte per via Riu Mortu: come illustrato dal caposettore Renato Muscas, «i dehors in quella strada si trovano in area demaniale. Abbiamo stretto un accordo con la Regione, a cui si dovrà chiedere una pre-autorizzazione, ottenuta la quale si potrà chiedere la concessione tramite lo sportello Suape». Allo studio anche soluzioni per l’annosa questione dei mastelli, la più divisiva durante la riunione: tra i commercianti che chiedono di tenerli all’esterno, specialmente per i locali più piccoli, e la polizia locale che deve far rispettare le regole, l’accordo tra le parti è stato quello di studiare possibili alternative a norma di legge.

I mercati

L'amministrazione ha poi presentato le proprie idee per ravvivare i mercati rionali e il commercio da decenni in ginocchio. «Per quanto riguarda i mercati, in piazza Gennargentu stiamo sperimentando la disposizione circolare, in modo che le persone girino meglio tra le attività», spiega l’assessora al Commercio Fabiana Boscu. «A breve partiremo con un’altra sperimentazione nel mercato di via dell’Argine, che verrà ingrandito per garantire più spazio agli ambulanti. Stiamo predisponendo anche un bando per permettere agli spuntisti di diventare titolari del posteggio». Avanti tutta poi col progetto del centro commerciale naturale. «Un’iniziativa fondamentale per ottenere agevolazioni e contributi», conclude l’assessora, «sono orgogliosa che nel nostro territorio stia nascendo questa realtà». Circa quaranta le imprese del territorio che hanno dato disponibilità. La presentazione della rete dovrebbe arrivare a stretto giro.

RIPRODUZIONE RISERVATA