Patto tra Carabinieri e Donne al traguardo 

È stato rinnovato, per altri due anni, il protocollo d'intesa stipulato nel 2017 tra i Carabinieri e l'associazione “Donne al traguardo”, fondata nel 2001 con l'obiettivo di promuovere azioni condivise per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere, intrafamiliare, assistita e degli atti persecutori.

L’accordo, firmato nella sede della Legione Carabinieri Sardegna, è stato diramato a tutti i presidi dell'Arma dislocati nell'Isola per migliorare i rapporti di collaborazione, al fine di garantire un servizio di prossimità sempre più aderente al delicato settore.

L’intesa favorirà la relazione diretta tra le vittime di reato e le operatrici del centro antiviolenza fornendo loro i contatti fondamentali per un contatto immediato o successivo informandole dei servizi gratuiti offerti dal centro antiviolenza. Il protocollo vuole anche promuovere attivamente azioni di sensibilizzazione e prevenzione in sinergia con l'équipe di “Donne al traguardo”, con giornate dedicate per rafforzare la coesione e la conoscenza dei servizi. Altro obiettivo, mantenere un canale comunicativo attivo con le operatrici del centro antiviolenza, dei casi condivisi al fine di garantire al meglio la tutela delle vittime, informandole per i successivi adempimenti.

