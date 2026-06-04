Patto tra blue zone, la longevità diventa esperienza globale 

INVIATO

Tortolì. Yui maru, un concetto che non sapevamo di conoscere. O forse sì. A Okinawa è un legame che unisce le persone, un circolo virtuoso di supporto, di aiuto reciproco. Si condivide l’appartenenza, il benessere, il dolore. In Sardegna è uno degli ingredienti dell’elisir di lunga vita, il più semplice e misterioso. Potremmo chiamarlo condivisione. Centenari di tutto il mondo unitevi! The Longevity experience è un patto di promozione tra le terre in cui si vive a lungo per una strategia di valorizzazione globale. A sottoscrivere la Carta di Tortolì sono Sardegna, Okinawa in Giappone, Nicoya in Costa Rica e Icaria in Grecia. A porre il sigillo al programma Franco Cuccureddu, assessore al Turismo della Regione Sardegna, Hajime Oshiro, vice governatore della prefettura di Okinawa, Carlos Armando Marinez Arias, sindaco del comune di Nicoya. L’obiettivo è costruire un’immagine coerente riconoscibile dei territori della longevità con la partecipazione congiunta e coordinata delle blue zone a fiere, eventi e manifestazioni sul turismo, ma anche di benessere e promozione territoriale e tramite azioni di comunicazione, come un sito internet dedicato, volto a rafforzare la visibilità internazionale del progetto.

I relatori

Applauditi da un pubblico attento gli interventi degli ospiti stranieri Hiroshi Toyama, membro del Consiglio di ricerca blue zone per il Giappone, Kyriaki Spanou e Angeliki Douka, coach di benessere e longevità di Ikaria e Marinez Aria per Nicoya.

Il convegno, sotto la brillante regia di Barbara Serra, ha poi visto una parte scientifica, Francesco Cucca, genetista dell'Università di Sassari e principale investigator di ProgeNIA, ha sintetizzato vent'anni di ricerca sul campo: «In Ogliastra visitiamo ogni cinque anni circa ottomila persone e misuriamo tutto quello che è misurabile. L'obiettivo è promuovere la salute e il buon invecchiamento, fare in modo che invecchiare coincida il più possibile con il restare attivi» Andrea Fabbo, Direttore generale Asl Ogliastra, ha presentato dati epidemiologici che confermano l'Ogliastra tra le aree a più alta longevità d'Europa. Roberto Pili, presidente della Comunità Mondiale della Longevità, ha posto una domanda semplice e radicale: «Non possiamo prescrivere un villaggio. Ma possiamo far capire al mondo che certi villaggi guariscono». A chiudere, il medico ogliastrino Raffaele Sestu: «Ultracentenari che lavorano nell'orto, camminano ogni giorno, mangiano quello che producono. E non sanno spiegare il loro segreto perché non lo vivono come tale».

«L’obiettivo non è la commercializzazione di pacchetti turistici – ha detto Cuccureddu – ma la creazione di un terreno ideale per quelli che chiamiamo santuari di vita». Se su dieci domande in una news conference negli Usa sette riguardano la longevità si capisce perché l’assessorato al Turismo guardi in questa direzione: «È una data storica perché le blue zone dialogano tra di loro, per creare un prodotto turistico globale, in un mercato sempre più alla ricerca di esperienze».

Pensieri di vita

Attività fisica, genetica, stile di vita, relazione sociali, un briciolo di isolamento. Sono questi gli ingredienti per vivere a lungo e bene. Dalle isole greche pillole di saggezza da Kyriaki Spanou. «Ikaria dimostra come una vita semplice, a basso stress, connected life style, può aiutare a lenire malattie e offre una strategia per una lunga vita». Dal Costa Rica un sorso di energia. «Avere una buona qualità in una lunga vita – ha detto Marinez Arias – non è un privilegio ma un regalo comune. Valorizzare le peculiarità delle zone azul non è un obiettivo secondario ma una priorità». L’Isola senza più giovani si affida agli anziani per ritrovare la voglia di crescere.

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