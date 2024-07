Patto tra aziende per l’energia 

Nasce la prima comunità energetica industriale della Sardegna. Con un accordo firmato da tredici aziende del Cacip di Macchiareddu davanti a un notaio. La tempistica è sospetta: proprio a ridosso della moratoria votata dalla Regione che punta a bloccare il tentativo di speculazione energetica in atto nell’Isola, diventata terra di conquista dei signori del vento e dei pannelli fotovoltaici. Sa tanto di tentativo di dribblare il blocco i progetti.

Barbara Porru, presidente del Cacip, cerca di rassicurare gli scettici: «Non è un escamotage e non incrementerà la vendita di ulteriori aree del nostro consorzio, avendo già raggiunto il 35 per cento di disponibilità di aree destinate a quella attività. Le comunità energetiche, inoltre, sono fuori dalla moratoria. La nostra area industriale, dal punto di vista di aree di installazione di pannelli fotovoltaici, è satura. Le comunità energetiche sono ben viste, e ho espresso recentemente il desiderio che la Regione possa fare una verifica riguardo le aree intorno al Consorzio che sono fuori dal nostro controllo affinché si eviti una speculazione industriale».

Più pragmatico il commento di Stefano Deliperi, portavoce del Fruppo di intervento giuridico: «È chiaro sia un modo per avere meno problemi possibile. Ma è una comunità energetica e, in questo caso, non si applica la moratoria. La legge non fa differenze tra comunità energetiche, residenziali, agricole. Probabilmente è stato ritenuto utile mettere insieme una serie di necessità di aziende e imprese per seguire questa linea».

Le aziende coinvolte condivideranno l'energia elettrica da fonti rinnovabili, creando un sistema di scambio vantaggioso per produttori e consumatori. Tra i primi partecipanti figurano Sceas, Fibi, Concimi Biologici, Ved, Cgs Tec Service, Isola Rent, Sirma, Ecos Elettronica, Nuova Icom, Aga, Officina Meccanica Giorgio Melis, Dedoni Sardinia e Post Service.

Emilio Ghiani, 51 anni, coordinatore dello sviluppo della Cer industriale del Cacip, ha spiegato: «La comunità energetica coinvolge imprese con impianti fotovoltaici che condivideranno l’energia prodotta, beneficiando di incentivi dal Gse e generando benefici economici redistribuiti tra i membri. Una parte dei ricavi sarà destinata a fini sociali, a vantaggio di tutte le imprese del Cacip».

