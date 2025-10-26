Patto tra Ausi e Villaggio Asproni 

Un protocollo d’intesa sancisce la collaborazione tra il Consorzio Ausi di Iglesias e il Villaggio Minerario Asproni all’insegna di cultura, ricerca e innovazione, con il fine di progettare e realizzare iniziative di comune interesse. Una nuova buona notizia dopo quella diffusa nei giorni scorsi per l’ultimazione dei lavori di riqualificazione del tetto della villa Asproni, l’edificio principale del sito.

La collaborazione tra Consorzio e la Società Vilminmas che riunisce i proprietari del borgo minerario impegnati da tempo nel progetto di rinascita del sito, prevede una collaborazione in varie attività quali la promozione del territorio, la riscoperta del patrimonio storico, dell’archeologia industriale, e la valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali diffusi, anche mediante l’organizzazione comune di cicli di conferenze, seminari e confronti su argomenti rilevanti per la comunità. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA