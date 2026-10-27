Patto sociale da 570 euro al mese 

Sussidi alle persone in difficoltà, c’è un regolamento che mette paletti e garantisce norme chiare. Lo ha approvato ieri il Consiglio comunale all’unanimità (astenuto il presidente del Consiglio) che disciplina modi e metodi per i sussidi a partire dal limite di un Isee sotto i 15mila euro. Un Consiglio che per diverse ore non ha mostrato le tensioni della maggioranza, dove si attende la nomina dell’assessore di Uniti dopo le dimissioni di Marco Canu, e la risoluzione della vicenda Sinistra Futura. Ieri non è sfuggito che negli interventi di Angelo Coda e Irene Melis, nessuno ha rivendicato la rappresentanza al partito Sf, mentre in aula, durante una pausa, ci sono state prove di disgelo tra l’assessore Domenico Cabula e Coda. Oltre al regolamento, in aula passa anche il Pua di via Siena, strada che da viale della Resistenza raggiunge il quartiere di San Paolo, che più volte ha visto le proteste dei residenti.

Famiglie in difficoltà

Il regolamento sui contributi comunali, per la prima volta dà una disciplina organica e chiara in materia di sostegno economico alle persone e ai nuclei familiari in difficoltà. Due le tipologie di intervento normate, ordinario e straordinario, per chi ha un Isee sotto i 15mila euro e non beneficia di altri sussidi. Nel contributo ordinario, da 200 a sino a 570 euro al mese (secondo il nucleo familiare) per persone esposte al rischio di marginalità sociale ci sarà la sottoscrizione di un patto sociale (un percorso di formazione verso un lavoro, studiato singolarmente) con il Comune. Una relazione analizzerà la situazione della persona o del nucleo familiare. I contributi straordinari, fino a un massimo di 500 euro, sono per esigenze immediate. La novità è il contrasto alla povertà abitativa: sarà possibile dare contributi ad associazioni e onlus, fino a tremila euro all’anno, che mettono a disposizione immobili destinati all’abitare condiviso e all’accoglienza di persone in difficoltà. Per l’assessore ai Servizi sociali, Adriano Catte, «si sostengono e rafforzano le realtà che già operano sul territorio. Il fondo potrà essere anche sostenuto dal 5 per mille». Soddisfatto il presidente della commissione Servizi sociali, Matteo Cicalò, «orgoglioso di avere voluto fortemente con la commissione il nuovo regolamento, frutto del lavoro attento e collaborativo, con l’esigenza di garantire un aiuto concreto nella presentazione delle domande». Anche la vicepresidente della commissione Francesca De Ambrosis ha parlato di un regolamento che «garantisce a tutti criteri chiari e riconoscibili sulle modalità di accesso ai sussidi».

Pua

Il Pua passa senza il sì delle opposizioni, che in gran parte si astengono. «Senza tempi certi di attuazione e costi certi - ha detto Pierluigi Saiu - manca trasparenza». Gabriella Boeddu dalla maggioranza (Progressiti-Liberu) ha chiesto: «Si vigili sul fatto che vengano realizzati subito senza se e senza ma marciapiedi e carreggiata». Solo in tarda serata il dibattito si è acceso sulle mozioni dei consiglieri di opposizione Ivan Pinna e Maura Chessa su Forestas e parcheggi a pagamento.

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