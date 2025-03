Patto sardo-siciliano: «Una legge per avere i soldi dell’insularità» 

Sardegna e Sicilia ci riprovano. A un anno e quattro mesi dallo storico voto in Parlamento, con il riconoscimento dell’insularità diventato principio costituzionale attraverso la modifica dell’articolo 119 (era il 7 novembre del 2022), l’asse Cagliari-Palermo torna a unirsi. Obiettivo: chiedere i soldi a Roma. E ottenerli, una buona volta. Milioni promessi e mai arrivati. Adesso si cambia strategia, imboccando la strada legislativa: «Vogliamo istituzionalizzare l’erogazione dei fondi attraverso l’obbligo di un collegato alla legge nazionale di stabilità». La sfida è bipartisan. Ad eccezione del Pd: «Lo Stato non avrà alcun vincolo finanziario, così non si possono fare passi avanti nella rivendicazione».

Il promotore

La proposta di legge ha come primo firmatario Tommaso Calderone, deputato messinese, quota Forza Italia. In calce anche le firme di Emilio Fenu (M5S) e Dario Giagoni (Lega). «Oggi – dice il parlamentare azzurro – alle 13,30 è calendarizzato l’avvio dell’iter in commissione Bilancio». I tempi non saranno brevi. «Speriamo di vedere il traguardo per la fine della legislatura», dice Calderone. Ma il bicchiere è già mezzo pieno: «Con questa legge impegneremo lo Stato, entro il 30 gennaio di ogni anno, a definire le risorse che spettano alla Sicilia e alla Sardegna. Vuol dire che renderemo strutturale il diritto all’insularità». Dovranno essere d’accordo «molti ministeri», ha ben chiaro Calderone. «Ma noi convocheremo anche i presidenti di regione, i sindacati, le organizzazioni di categoria e vogliamo farlo nel più breve tempo possibile».

Il fronte azzurro

Pietro Pittalis, anche lui deputato berlusconiano, sta guidando il fronte da questa parte del Tirreno. «Con questa proposta di legge si avvia il percorso per rendere effettivo e concreto il principio costituzionale contenuto nella modifica all’articolo 119». Pittalis non la pensa diversamente da Calderone: «Oggi l’insularità non ha gambe, invece per recuperare i gap generati dall’isolamento geografico sono necessarie risorse certe, in modo da intervenire su trasporti, infrastrutture e sanità, per citare gli asset più in sofferenza delle nostre economie regionali».

I liberal democratici

Nel 2022 furono i Riformatori ad avviare la battaglia. Michele Cossa è stato uno dei promotori della modifica all’articolo 119. «La proposta di legge è un passaggio significativo nel percorso di attuazione del principio di insularità. Affronta i nodi principali della questione, ponendo le basi per un intervento organico che non si limiti alla semplice allocazione di risorse economiche, ma punti con politiche pubbliche mirate a ridurre lo svantaggio strutturale derivante dall’insularità». Cossa fa un unico appunto: «Il testo è senza dubbio migliorabile, ma segna un cambio di passo. Per la prima volta, lo Stato sarà obbligato ad andare oltre la logica dell’emergenza costruendo un impianto normativo che favorisca strutturalmente lo sviluppo e la competitività dei territori insulari».

Il Pd

Silvio Lai, dem sardo a Montecitorio, per ora si è tirato fuori. «Questa proposta di legge – osserva – è priva di vincoli economici per lo Stato. Sono le classiche nozze con i fichi secchi, una strategia non nuova in questa legislatura, dove si promette di cambiare l’Italia a costo zero. Ma per costruire strade e migliorare la mobilità nelle isole, servono risorse». Per il deputato del Pd, il disimpegno del Governo che «ne seguirà, sarà il solito bluff della maggioranza». Lai indica un’altra strada: «Dopo la modifica dell’articolo 119, è necessario arrivare alla fase due della vertenza, cioè quantificare i maggiori costi che derivano dall’isolamento geografico».

Le osservazioni

Il parlamentare parla tecnicamente di «indice insulare». E spiega: «Sardegna e Sicilia sono profondamente diverse. L’una è molto distante dal resto d’Italia e poco popolata, l’esatto contrario dell’altra. Questo significa che la nostra dimensione economica di mercato non è uguale a quella siciliana. Le imprese sarde, proprio per via di queste peculiarità su abitanti e distanza dalla terra ferma, sono più esposte ai fallimenti di mercato, un aspetto che andrà tenuto in considerazione». Lai guarda poi alle regole: «Oltre alle risorse, una vera garanzia del diritto all’insularità si raggiunge concordando anche nuove norme compensative rispetto all’isolamento. Oggi sulla continuità territoriale aerea l’Ue consente prezzi calmierati solo per i residenti, le cosiddette tratte minime. Ma in Sardegna devono poter arrivare, a condizioni simili, tutti gli italiani. E questo non sarà possibile senza un intervento del Governo a Bruxelles».

