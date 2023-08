Patto “salva spesa”, Governo in stallo 

L'inflazione continua a svuotare i carrelli al supermercato, mentre esplode lo scontro tra commercianti e produttori sul “trimestre salva-spesa” voluto dal Governo. Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, per ora dovrà avanti solo con le associazioni della distribuzione moderna e del commercio, convocate alle 9 e 30 di questa mattina per firmare una dichiarazione congiunta. Le parti vi si impegnano a raggiungere l'intesa vera e propria entro il 10 settembre, per offrire dal primo ottobre al 31 dicembre un paniere di prodotti di prima necessità a prezzi calmierati.

Regole

La modalità di adesione sarà flessibile, nel rispetto della libertà d'impresa. Fin dall'inizio della giornata, la trattativa è apparsa in salita, con il presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli, che ha accusato l'industria della trasformazione di non voler firmare con «argomentazioni pretestuose e strumentali» e ha manifestato la volontà di ricercare comunque «possibili forme che consentano di contrastare l'inflazione, a tutela di famiglie e consumi». Nel pomeriggio di ieri hanno però ufficializzato il loro no Centromarca e Ibc, che hanno definito il trimestre anti-inflazione «non praticabile per aspetti sostanziali, di carattere formale e giuridico», a partire dai ridotti margini di profitto delle imprese e da problemi relativi alle norme antitrust.

Flessione

Intanto i dati Istat registrano un calo dei consumi anche a giugno (-0,2%) in valore e dello 0,7% in volume rispetto a maggio. Rispetto a un anno prima, le famiglie hanno speso il 3,6% in più per comprare una quantità di prodotti minore, inferiore del 3,5%. Assoutenti calcola che le famiglie stanno tagliando consumi per 1.075 euro annui. Poi, in una nota congiunta con Federconsumatori e Adoc esprime rammarico per la rottura della trattativa Ministero - GDO. Massimiliano Dona (Unc) parla di pericolo scampato. L’intesa sarebbe stata «una pubblicità ingannevole». Preoccupati anche Federdistribuzione, Cna e Confesercenti che sottolineano come lo scenario si protragga da più di un anno, e pesi soprattutto sui negozi che hanno registrato un crollo del volume di vendita del 6%.

