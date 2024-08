Patto rinnovato tra Caritas e Comune 

Si rinnova la sinergia tra l'amministrazione comunale di Iglesias e la Caritas diocesana, con la firma della Convenzione rivolta alla collaborazione nell'ambito delle politiche sociali e dell'assistenza alle persone in condizione di fragilità economica.

L'accordo tra il Comune e la Caritas è stato siglato il 29 luglio dal sindaco Mauro Usai, dall'assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa e da Raffaele Callia, direttore della Caritas diocesana, che hanno scelto di proseguire in una collaborazione che dura da diversi anni e che si propone di abbracciare nei prossimi mesi ulteriori ambiti d'intervento.

In questi anni, la sinergia ha riguardato in particolare modo la partecipazione dei volontari e degli operatori della Caritas all'assistenza e al trasporto delle persone seguite dai servizi sociali, oltre che alla collaborazione tra gli uffici dell'assessorato alle politiche sociali ed i centri di ascolto che ogni giorno raccolgono sul territorio le richieste di assistenza delle persone che si trovano in situazioni di marginalità e di difficoltà economica.

«Avere la possibilità di collaborare con la Caritas - mette in evidenza l'assessora Scarpa - ci permette di avere un contatto diretto con le necessità della nostra comunità, ed in particolare con quelle persone che si trovano in situazioni di fragilità, oltre che valorizzare il volontariato per incentivare la solidarietà tra i cittadini, anche con nuovi progetti in fase di realizzazione che presenteremo a breve».

La collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Caritas entrerà nel vivo nei prossimi giorni, quando arriveranno a Iglesias, a Carbonia e a Carloforte 87 bambini e ragazzi ucraini provenienti dalle città di Kiev, Lutsk, Kharkiv e Zhytomyr, insieme ai loro accompagnatori.

Dal 5 al 19 agosto, i bambini e i ragazzi ucraini, ospitati a Iglesias nella struttura di Casa Nazareth, potranno trascorrere un periodo di vacanza, di riposo e di svago, accompagnati dagli operatori della Caritas e con il supporto dell'amministrazione comunale.

Un progetto di cooperazione internazionale iniziato nell'estate del 2022, nei primi mesi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, e nato, secondo gli organizzatori, per consentire a bambini e ragazzi di allontanarsi dal conflitto e di trascorrere una vacanza in Italia.

