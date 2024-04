Patto Riformatori-FI: «In Europa con Cossa» Ilaria Salis nelle Isole  

Un patto tra centristi per «far tornare la Sardegna in Europa». Strategia e obiettivo portano la firma di Riformatori e Forza Italia che domani, a Roma, ufficializzano la nuova alleanza insieme a “Noi Moderati” di Lupi. Le fiches sono puntate tutte sul liberal democratico Michele Cossa, ma con possibili altri innesti politici da qui al voto dell’8 e 9 giugno. Avs, invece, “consegna” la circoscrizione delle Isole a Ilaria Salis, insegnante di origini cagliaritane detenuta a Budapest da febbraio 2023. Per il resto l’Isola – che fa collegio elettorale insieme alla Sicilia e subisce lo svantaggio della differenza demografica – deve ancora decidere molte caselle.

Sfida aperta a FdI

Cossa, 64 anni, verrà “incoronato” domani da Antonio Tajani, il ministro-leader nazionale degli azzurri. Ci sarà anche Maurizio Lupi, il cui partito figura nel simbolo insieme a Forza Italia, mentre in quota Riformatori il candidato di bandiera sarà accompagnato dal segretario regionale Aldo Salaris. «Abbiamo unito storie politiche e valori comuni», dice Pietro Pittalis, alla guida di Forza Italia nell’Isola. Il deputato-coordinatore non nasconde che i centristi puntano a diventare «primo partito sia in Sardegna che in Sicilia, dove stiamo lavorando per eleggere due eurodeputati, uno per regione». La capolista sarà Caterina Chinnici.

Fratelli d’Italia

Il partito di Giorgia Meloni, invece, non ha scoperto ancora le carte. Meglio: le ha ricoperte. Nelle settimane scorse sembrava certa la candidatura della premier in tutte le cinque circoscrizioni. Invece è arrivata la frenata. Meloni farà sapere i propri piani solo domenica, quando il partito chiuderà la conferenza programmatica di Pescara. In Sardegna resta in pole il deputato Sasso Deidda. La liste per le Europee è da otto: la proporzione - che su base demografica stanno seguendo quasi tutti i partiti – è di sei nomi siciliani (sono sicuri Massimiliano Giammusso e Giusi Savarino) e due sardi. Un uomo e una donna, ancora da definire.

Il Pd

Al rapporto numerico non si sono adeguati i dem che, sciolto il nodo del simbolo (il nome di Elly Schlein non sarà presente), corrono nell’Isola solo con la psicologa Angela Quaquero. «È un onore essere stata indicata per una competizione così importante – dice -. Al di là del risultato, che è complicato, c’è la necessità di portare i contenuti della Sardegna in Europa, perché è sempre più lì che si decide». Nel collegio delle Isole è candidata la stessa Schlein. La lista non è chiusa. I nomi decisi sono sei: oltre la segretaria e Quaquero, si presentano l’uscente Pietro Bartolo, Antonio Nicita, Lidia Tilotta e Peppino Lupo.

M5S e Santoro

Cinzia Pilo, 49 anni, a capo di Debra e Fondazione Reb, onlus dedicate ai bambini-farfalla (come suo figlio), correrà abbinata al siciliano dell’antimafia, Giuseppe Antoci. Il ticket l’ha ufficializzato ieri Giuseppe Conte che ha fissato per il 26 aprile la consultazione online. Poco più che una formalità in vista del 1° maggio, quando scade la presentazione delle liste. Gianni Fresu, docente universitario a Cagliari, è il nome scelto nell’Isola da “Pace, terra, dignità”, la lista di Santoro.

Avs e Stati Uniti d’Europa

La «priogioniera politica» Ilaria Salis, come l’ha definita Avs, è stata indicata dalla Sinistra di Fratoianni, guidata nell’Isola da Christian Locci. La cagliaritana, accusata di aver partecipato all’aggressione di alcuni neonazi, è candidata pure nel collegio del Nord-ovest. I Verdi di Bonelli, invece, in Sardegna devono ancora trovare la quadra. Con Avs è in partita pure l’ex sindaco di Palermo, Leoluca Olrando. Italia Viva di Renzi si è alleata con +Europa, tutti i radicali e il Psi, più Volt e Lib Dem, sostenitori dell’Ue: è sicura Rita Bernardini, una vita dedicata a difendere i diritti dei detenuti. Per tutti lo scoglio da superare è lo sbarramento del 4 per cento su base nazionale.

Il Carroccio

Alla lista della Lega manca solo il nome sardo (gli altri sette li ha decisi Palermo). In Sicilia, dove il leader regionale Luca Sammartino è sotto inchiesta per corruzione, è patto tra Salvini e l’Udc. In Sardegna l’ultima parola spetta al partito guidato da Alice Aroni.

