Patto politico con tante incognite 

La prova del nove sarà il prossimo vertice di maggioranza, esteso stavolta ai consiglieri comunali. Martedì i gruppi che sostengono il sindaco Massimiliano Sanna si riuniranno per sottoscrivere un “patto di legislatura”. Nel lessico politico, un’intesa attraverso la quale i partiti si impegnano a sostenere l’esecutivo sino alla fine del mandato. Se sarà un’assise a tredici o a sedici partecipanti, è ancora da chiarire. Per ora la convocazione è arrivata a Udc, FdI, Psd’Az, Sardegna 20 Venti e Forza Italia. Nessun invito, almeno per il momento, è stato recapitato ai tre componenti del nuovo gruppo civico Prospettiva Aristanis.

Le tensioni

I tre consiglieri confermano: «Siamo solidamente in maggioranza». Gli alleati, però, non hanno gradito la nota diffusa da Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti a conclusione del faccia a faccia di giovedì scorso con il primo cittadino: è stato ribadito il sostegno alla coalizione ma con «un cambio di passo in Giunta». E non solo. Di fronte all’ipotesi di una ricomposizione delle commissioni consiliari per garantire un’adeguata rappresentanza a tutte le forze politiche, i tre avevano avanzato un’ulteriore proposta. «Riteniamo che, nel momento in cui si azzerano le commissioni - conferma Davide Tatti - sia corretto fare altrettanto con l’Esecutivo e con gli incarichi negli enti di sottogoverno». Dal centrodestra è arrivato un secco “no”, con una precisa richiesta: «Chiediamo una dichiarazione formale di appartenenza alla maggioranza, senza “se” e senza “ma”». Nessuna contropartita, dunque, se si vuole rimanere nella squadra di governo. Diversamente, i sei partiti della corazzata Sanna indicano la porta.

Le perplessità

Il capogruppo di Prospettiva Aristanis Gianfranco Licheri getta acqua sul fuoco. «Abbiamo già detto e ripetiamo che siamo convintamente in maggioranza. Nel documento abbiamo semplicemente evidenziato che riteniamo indispensabile un rilancio dell’azione amministrativa». L’ex esponente dei Riformatori non nasconde qualche titubanza, soprattutto sulla velocità di crociera nel settore Lavori pubblici. «Credo non si sia mai visto un piano triennale delle opere pubbliche con una copertura finanziaria di 40milioni di euro, spero si riesca a dare corso a tutti gli interventi». Perplessità che il gruppo aveva messo nero su bianco nel contestato documento sottoscritto dopo l’incontro con il sindaco e che ha accentuato le frizioni già emerse palesemente nell’Aula degli Evangelisti.