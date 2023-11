Patto per le vaccinazioni (con polemica) 

Medici di base, amministrazioni comunali e rete del volontariato uniti in un patto di collaborazione nel nome della prevenzione e della tutela della salute: è partita ieri a Dolianova e andrà avanti fino al 23 novembre la campagna di vaccinazione contro l’influenza di stagione che interesserà tutto il Parteolla. Nella sede del centro polivalente di Su Cuccureddu, a Dolianova, si sono presentati in tanti, anziani e soggetti fragili. Si tratta del primo progetto di questo tipo avviato in Sardegna, lo stesso era avvenuto negli anni della pandemia con l’attivazione, sempre a Dolianova, del primo hub territoriale anti Covid. L’idea, partita dai medici di base del Gruppo Rete Parteolla, è stata subito accolta dai Comuni che hanno messo a disposizione i locali per la somministrazione dei vaccini.

Le fasce tricolori

Ieri i sindaci di Dolianova (Ivan Piras), Serdiana (Maurizio Cuccu) e Donori (Maurizio Meloni) hanno sottolineato il grande spirito di collaborazione tra istituzioni, medici e associazioni di volontariato. Alla presentazione ufficiale del progetto non si è presentato invece il sindaco di Soleminis Fedele La Delfa in aperta polemica con le autorità sanitarie regionali: «Plaudo con sincerità – ha scritto sul sito web del Comune – a questa iniziativa che reputo meritoria ma insufficiente. Non è l’operato dei medici a essere messo in discussione quanto, piuttosto, la colpevole inerzia dell’azienda sanitaria regionale che, dopo avere scippato a Soleminis il suo unico medico di base (oltreché il pediatra di libera scelta) per assegnarlo incomprensibilmente a Serdiana, ha di fatto isolato il nostro piccolo centro, rimasto sguarnito dell’assistenza sanitaria primaria dal 1° luglio scorso». Per questo, La Delfa ha deciso ieri di disertare l’incontro pur confermando il sostegno all’iniziativa: «I disservizi procurati ai miei cittadini, soprattutto agli anziani, ai bambini e ai soggetti fragili, non può cedere il passo a un ottimismo di facciata che rischia di nascondere gravi responsabilità in capo alla governance sanitaria del nostro territorio».

I camici bianchi

Alle difficoltà dell’assistenza primaria hanno fatto riferimento anche i medici del Gruppo Rete Parteolla: «Proprio per questo – ha detto il dottor Paolo Floris – la prevenzione è ancora più importante. Oggi siamo di fronte a uno scenario diverso. L’obiettivo della nostra iniziativa è garantire assistenza anche a chi, in questo momento, non ha un medico di base».

Stesse considerazioni da Marco Maria Zuddas, coordinatore del Grp: «Sappiamo di persone costrette a scegliere un medico fuori dal proprio paese. Per questo iniziative come questa assumono un significato fondamentale».

La somministrazione dei vaccini sarà effettuata, in orari prestabiliti, per tre giorni alla settimana (martedì, mercoledì e giovedì) nel centro di Su Cuccureddu a Dolianova, nell’ambulatorio di via Parrocchia 20 a Donori, nel Centro di aggregazione sociale di Soleminis e nell’ambulatorio di via Italia 49 a Serdiana.

