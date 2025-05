Nuoro punta sulla sicurezza con un nuovo accordo istituzionale che mira a rendere la città più sicura e vivibile attraverso una rete di videosorveglianza più estesa ed efficiente. Il patto per la sicurezza urbana è stato firmato ieri mattina nel palazzo del governo tra la prefetta Alessandra Nigro e il commissario del Comune, Giovanni Pirisi.

La novità

L’intesa consentirà non solo al Comune di accedere a finanziamenti ministeriali dedicati allo sviluppo di progetti per la sicurezza urbana, con particolare attenzione alla collaborazione tra le forze di polizia statali e la polizia municipale con un utilizzo facilitato delle telecamere seguite nella sala di controllo del comando della polizia locale. La Prefettura coordinerà le attività attraverso una cabina di regia incaricata di monitorare l’attuazione del protocollo. All’incontro di ieri, anche i vertici di polizia, carabinieri e Guardia di finanza, con il questore Alfonso Polverino, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gennaro Cassese, il colonnello Alessandro Ferri delle Fiamme gialle, e il comandante della polizia municipale, Massimiliano Zurru.

I numeri

Attualmente, Nuoro dispone di 150 telecamere operative, gestite dalla centrale della polizia municipale. Numerose aree restano ancora scoperte, in particolare gli accessi alla città, le zone artigianali e quelle commerciali, considerate tra le più vulnerabili. «Instauriamo un rapporto di collaborazione finalizzato a garantire maggiore sicurezza», ha dichiarato il commissario Giovanni Pirisi. «Il rafforzamento della videosorveglianza ci potrà dare delle garanzie per la tutela di spazi pubblici utilizzati dai cittadini e sarà anche un deterrente contro atti vandalici. Ricordo che anche di recente alcuni parchi comunali sono stati danneggiati: questa è dunque una misura in più, e molto efficace, per salvaguardarli». Atti vandalici recenti come al centro polivalente di via Roma, al parchetto di Città Giardino, in via delle Rose, e recentissimo quello al parco giochi inaugurato da poco in via Olbia, con i primi danneggiamenti.

Risorsa preziosa

Il patto rappresenta un ulteriore passo verso una città più protetta e attenta alle esigenze dei suoi abitanti. La prefetta ha sottolineato l’importanza del progetto: «Mi auguro che Nuoro sia un esempio e trascini gli altri Comuni su questa strada». Lo hanno sottolineato anche le forze dell’ordine, spiegando che dove ci sono gli occhi elettronici si riesce sempre a scoprire il colpevole.

