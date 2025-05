Patto per la sicurezza, tappa del prefetto in Comune 

Sicurezza, commercio e giovani, gli argomenti al centro del vertice di martedì mattina tra il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo, alla prima visita istituzionale a Monserrato, e il sindaco Tomaso Locci. Un incontro maturato nell’ambito del programma di visite ufficiali del prefetto alle comunità della Città Metropolitana.

«È stato un onore, abbiamo incontrato una persona sensibile e vicina alle difficoltà che incontriamo come amministratori», le parole di Locci. «Abbiamo avuto un importante dialogo sulla sicurezza e le aspettative di vita del cittadino monserratino all’interno della nostra comunità. Il nostro è un territorio delicato perché ai nostri abitanti si aggiungono circa 11 mila persone in più tra universitari e lavoratori e pazienti del Policlinico, dunque merita un’attenzione particolare da parte delle istituzioni. La presenza delle telecamere ci consente comunque di assicurare alla giustizia chi commette reati».

Durante il colloquio in piazza Maria Vergine, anche un excursus sugli artisti monserratini Gianni Argiolas e Cesare Cabras, e sulla tradizione vitivinicola della città. «Abbiamo poi ragionato sul piano commerciale, discutendo di come sia cambiata l’economia dopo il Covid e degli investimenti necessari per la comunità, esaminando le difficoltà delle imprese locali e dei nostri giovani, anche riguardo agli spostamenti».

Nel pomeriggio, sindaco e prefetto sono stati raggiunti dal comandante regionale della Legione Carabinieri Stefano Iasson, anche lui in città per la prima volta, e dal comandante provinciale Luigi Grasso. L’incontro è proseguito nel nuovo piazzale Paolo Mero, inaugurato mercoledì 30 aprile in una cerimonia a cui Castaldo e Iasson non avevano potuto partecipare per impegni istituzionali. Castaldo ha poi visitato la stazione dei carabinieri di via Cabras. «Una giornata in cui sono stati riconosciuti il lavoro e la professionalità della stazione dei carabinieri, che collabora attivamente con la nostra polizia locale, ed è stato rinsaldato ancora una volta il legame tra il Comune e le istituzioni», conclude il primo cittadino.

