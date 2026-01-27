VaiOnline
Libri.
28 gennaio 2026 alle 00:28

“Patto per la lettura”: via alle adesioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalla qualifica “Città che legge” nasce il Patto locale per la lettura 2026-2028. Si tratta di uno degli strumenti concreti di attuazione della nomina che il capoluogo ha ricevuto su iniziativa del Cepell, il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Le attività prevedono moltiplicare e occasioni di contatto e conoscenza fra chi legge e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva e traduce libri. Un modo per sensibilizzare e coinvolgere su questo tema un numero sempre più ampio di cittadini.

L’attivazione

Nello specifico, l’amministrazione comunale proseguirà con alcune iniziative di promozione alla lettura già sviluppate in passato, attraverso le biblioteche cittadine esistenti, ma saranno anche realizzate altre attività nuove e innovative. Il tutto per una promozione che coinvolga pure i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie con un basso livello di consumi culturali, ai bambini sin dalla prima infanzia e ai nuovi cittadini.

Il Patto locale per la lettura 2026-2028 è stato approvato con una delibera della Giunta. Chi volesse dare il suo contributo per prenderne parte potrà aderire entro il prossimo 25 febbraio, compilando i moduli sul sito del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli