“Patto per la lettura”: via alle adesioni 

Dalla qualifica “Città che legge” nasce il Patto locale per la lettura 2026-2028. Si tratta di uno degli strumenti concreti di attuazione della nomina che il capoluogo ha ricevuto su iniziativa del Cepell, il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

Le attività prevedono moltiplicare e occasioni di contatto e conoscenza fra chi legge e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva e traduce libri. Un modo per sensibilizzare e coinvolgere su questo tema un numero sempre più ampio di cittadini.

L’attivazione

Nello specifico, l’amministrazione comunale proseguirà con alcune iniziative di promozione alla lettura già sviluppate in passato, attraverso le biblioteche cittadine esistenti, ma saranno anche realizzate altre attività nuove e innovative. Il tutto per una promozione che coinvolga pure i non lettori, con particolare riferimento alle famiglie con un basso livello di consumi culturali, ai bambini sin dalla prima infanzia e ai nuovi cittadini.

Il Patto locale per la lettura 2026-2028 è stato approvato con una delibera della Giunta. Chi volesse dare il suo contributo per prenderne parte potrà aderire entro il prossimo 25 febbraio, compilando i moduli sul sito del Comune.

