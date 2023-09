«Patto per frenare la corsa dei prezzi? Solo propaganda» 

«Basta con misure dettate solo dalla propaganda». Michele Carrus, ex segretario della Cgil sarda, oggi è presidente nazionale di Federconsumatori. E informa: «Il 28 settembre non saremo a Palazzo Chigi per la firma del Patto anti-inflazione», spiega. «È un’operazione che il Governo ha fatto coinvolgendo le imprese e i commercianti, ma non le associazioni dei consumatori. Il che la dice lunga: proponi un accordo per calmierare i prezzi, poi parli con tutti, ma escludi i destinatari finali della misura in discussione. Inoltre, è un’intesa su un pacchetto di beni scelti a piacimento dalle aziende, su cui promettono di non aumentare ancora i prezzi: il problema è che sono già più che raddoppiati».

Carrus ritiene il Patto anti-inflazione poco efficace per il controllo dei prezzi e propone altre soluzioni. «La più immediata sarebbe il ripristino degli sconti sulle accise e sugli oneri di sistema che il Governo ha progressivamente cancellato. Si era mantenuto solo uno sgravio parziale sulle accise del gas e del termoriscaldamento, con l'Iva al 5%». Non basta: «Pensiamo che debba essere utilizzato il maggior gettito Iva maturato sui carburanti per ridurre il peso delle accise e il prezzo alla pompa dei carburanti per il prossimo semestre».

Il leader di Federconsumatori si sofferma anche sugli aumenti dell’energia: «Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a giugno aveva avvertito su un aumento di almeno il 10% nell’ultimo trimestre dell’anno. A ciò si aggiunge che la Russia ha dichiarato di voler tagliare la propria fornitura di gasolio, che vale un milione di barili al giorno. Questo ha portato a un altro rialzo del prezzo dei carburanti e siccome le merci per l’86% viaggiano su gomma, c’è un effetto sui prezzi dei generi di largo consumo nella catena distributiva».

In attesa di una riforma più generale, «un intervento che sterilizzi gli oneri di sistema e le accise e riduca l’Iva almeno temporaneamente sarebbe significativo. Così pure l’istituzione di osservatori dei prezzi a livello territoriale, pubblicizzandoli, per favorire l'acquisto informato e una concorrenza sana». Infine, la questione dei bonus : «Il Governo li ha ridotti, ma vanno invece estesi e rafforzati, e va creato un fondo contro la povertà energetica. Bisogna mettere più soldi in tasca agli italiani: le pensioni e gli stipendi vanno difesi, perché i redditi fissi hanno perso nel 2023 il 7,5% del potere d’acquisto. Oltre a condoni e flat tax, che premiano solo il lavoro autonomo, occorre trovare sistemi per dare potere d’acquisto agli stipendi e alle pensioni, evitando misure demagogiche come la carta acquisti da 382 euro per tre persone o il bonus benzina da 80 euro una tantum, che valgono appena 70 centesimi al giorno fino a dicembre».

