Patto Lega-Pli: in Europa contro le «follie green» 

Il Partito liberale italiano e la Lega hanno siglato un accordo per dare il via a un’alleanza programmatica basata sulla tutela delle libertà individuali e sulla difesa dell’identità italiana. Il patto arriva alla vigilia delle elezioni europee ed è stato sottoscritto da Roberto Sorcinelli, avvocato cagliaritano segretario nazionale del Pli, e da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader leghista. Il percorso di avvicinamento tra la storica sigla del panorama politico italiano e il partito di Alberto da Giussano è stato favorito dal deputato siciliano Antonino Minardo, presidente della commissione Difesa di Montecitorio e iscritto al gruppo Misto.

Sorcinelli elenca le priorità in agenda: «In Europa ci impegneremo per resettare le follie green che non sono altro che un attacco alla proprietà privata. Abbiamo deciso di sostenere la Lega perché ha preso chiaramente posizione su questi temi a Strasburgo come in Italia». Il segretario del Pli evidenzia anche l’importanza di un approccio riformista: «Siamo favorevoli alla flat tax e a un allentamento della burocrazia. Sul fronte della giustizia riteniamo importante arrivare alla separazione delle carriere dei magistrati. Primo passo per arrivare a un’autentica responsabilizzazione degli appartenenti alla magistratura».

